Стоит ли покупать 15-летний автомобиль

Эксперты рассказали "Российской газете" о целесообразности и рисках покупки "возрастных" машин. Общий вывод сводится к следующему: такой транспорт брать можно, но осторожно.

© Российская Газета

Технический консультант "Krauf автозапчасти" Андрей Коромыслов считает, что в 90% случаев машина, которой 15-20 лет, будет иметь огромный пробег (зачастую смотанный), нескольких владельцев, темную историю сервисного обслуживания, ржавчину на кузове и серьезные проблемы по технической части.

"Разумеется, профессиональный продавец-перекуп постарается эти проблемы скрыть, поэтому рассматривая к покупке такое авто, нелишне будет дополнительно потратиться на углубленную диагностику, возможно, с привлечением специалиста", - считает специалист. "Каковы риски? К сожалению, их множество. За 15-20 лет пробег может составлять внушительные 300 000 - 400 000 км, это если принять средний годовой пробег в 20 000 км, на деле может быть и больше. С такими цифрами на одометре уже можно ожидать серьезных проблем от основных агрегатов: мотор "не тянет" и ест масло, коробка-автомат работает с рывками и пинками, подвеска и рулевое стучат, электрика "глючит", кузов ржавеет. Если придется выбирать достаточно пожилой автомобиль, не пожалейте дополнительных средств на диагностику, не верьте заверениям продавца о "двигателях-миллионниках", о сверхнадежных коробках, копеечных ремонтах и прочих фантастических вещах", - рекомендует Коромыслов.

Руководитель Управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев предлагает следующий алгоритм действий:

"Смотрите сразу на кузов, потому что в запущенных случаях машину проще и дешевле сдать на металлолом. Пороги должны быть крепкими, пусть даже восстановленными, остальные места - без сквозной коррозии и крупных очагов. Мотор и коробку передач лучше проверять в сервисе, но если бюджет поджимает, то хотя бы на ходу. Еще из важных моментов для проверки стоит отметить подвеску, рулевое управление и электрику. Каждый найденный недостаток придется соотносить с ценой и возрастом машины, без учета которых поиски могут сильно затянуться". "Слабые места такой машины - это практически весь автомобиль - подвеска, тормозная система, электроника и, конечно, топливная аппаратура. Когда детали меняли на аналоги сомнительного происхождения, автомобиль какое-то время едет нормально, но ресурс у таких решений минимальный, не говоря уже про надежность в вопросе безопасности", - считает управляющий юниорской гоночной командой и гонщик Артур Джалилов. Он добавляет: "Состояние таких машин зависит не от их возраста по ПТС, а от того, как, кем и как они обслуживались и эксплуатировались. Количество скрытых дефектов в таких машинах невозможно оценить, а их выявление становится иногда вовсе невозможно или приводит само по себе к поломкам". Старший технический эксперт "СтелларТранс" Дмитрий Болотников обращает внимание на еще один важный нюанс: "Если люди ездили на машине по 2-4 года и просто пересаживались на что-то другое, то ничего подозрительного в этом нет. А вот если машина меняла хозяев слишком часто - это повод насторожиться и заподозрить наличие каких-то проблем и скрытых дефектов".