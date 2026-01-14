Каковы перспективы российского авторынка в 2026 году

Спад продаж, обострение конкуренции между китайскими брендами, новые ставки утильсбора и продолжающийся рост цен на машины - главные тренды 2025 года для отечественного авторынка. Но что ждет отрасль в 2026 году? Об этом "Российской газете" рассказали эксперты.

© Российская Газета

По словам председателя комитета Ассоциации экспортеров и импортеров по работе с Китаем, руководителя компании "ВсеИзКитая" Андрея Когана, авторынок будет выглядеть гораздо более зрелым и понятным, чем несколько лет назад.

"Он уже прошел период резких изменений и сейчас живет в режиме выстроенных правил, где ключевую роль играет импорт и сотрудничество с китайскими компаниями. Это уже не временная история и не "замена на паузе", а полноценная экосистема со своими брендами, логикой обновлений и понятным предложением для покупателя. Машины приходят регулярно, модельные ряды формируются заранее, а дилеры все чаще работают вдолгую, а не в режиме эксперимента", - говорит эксперт.

Он считает, что китайские производители в 2026 году будут чувствовать себя на российском рынке еще увереннее.

"Видно, что бренды лучше понимают, что именно нужно покупателю. Параллельно развивается сервисная часть, расширяются склады запчастей, растет качество работы дилерских центров, и это сильно влияет на общее восприятие автомобилей в повседневной жизни", - отмечает Коган.

Эксперт в сфере электромобильности Антон Мухин уверен, что выиграют те, у кого есть производство в России.

"Продажи будут вращаться вокруг машин, которые можно собирать здесь. В среднем ценовом диапазоне, который формирует костяк рынка, мы увидим обновленные кроссоверы и внедорожники от локализованных китайских брендов, к ним можно добавить белорусские Belgee", - говорит он. Доля производимых в России автомобилей увеличится

С ним согласен и директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.

"В 2026 году продолжится тренд на локализацию, доля производимых в России автомобилей увеличится. Таким образом, рынок продолжат формировать китайские и локальные бренды, сохранится и доля поставок по параллельному импорту", - рассказывает он.

Руководитель НКО Союз профессионалов авторынка Вадим Адиев также считает, что основным трендом 2026 года станет усиление позиций китайских концернов.

"Вполне можно ожидать рост конкуренции и демпинг. Выиграют те, кто сможет предложить более выгодные льготные программы для покупателей", - говорит Адиев.

Операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин уверен, что оснований для ценовых войн нет - скорее, продолжится обычная конкуренция. При этом в 2026 году цены на новые автомобили как китайских, так и российских брендов продолжат расти. Причин несколько: повышение утилизационного сбора с 1 января, инфляция, увеличение с 1 января 2026 года НДС на 2 процентных пунктах, возможное ослабление рубля, которое прогнозируют многие представители крупного бизнеса.

Илья Петров прогнозирует, что в начале 2026 года цены на новые легковые автомобили могут вырасти в среднем на 6-10%.

"Во втором квартале рынку потребуются существенные меры поддержки со стороны импортеров: рост цен и снижение потребительской активности будут оказывать давление, и без субсидирования спроса возможна стагнация", - говорит он.

Петров добавляет, что по базовому прогнозу объем продаж новых легковых автомобилей в России в 2026 году останется примерно на уровне 2025 года - около 1,3 млн единиц. В более благоприятном сценарии, при снижении ключевой ставки до 12-13% и повышении доступности автокредитования, рынок может вырасти до 1,4-1,5 млн автомобилей.

В 2025 году активно обсуждали возможное возвращение ушедших брендов. Но этого не произошло. Эксперты уверены, что "камбэк" не случится и в 2026-м.

"Это уже скорее тема для разговоров, чем реальный фактор рынка. Мы уже научились жить без постоянного ожидания "возврата", и в этом есть свой плюс. Китайские компании заняли свое место. Для покупателя это означает стабильность, понятные правила игры и уверенность в том, что рынок не замер, а спокойно движется вперед в новом, уже привычном формате", - отмечает Андрей Коган.

С ним согласен и Илья Петров. По его словам, массового возвращения западных концернов в среднесрочной перспективе не ожидается - предпосылок для этого пока нет.

Впрочем, и без них в 2026 году у россиян будет из чего выбрать. Китайские и российские компании представят на нашем рынке более 40 новинок. При этом порядка трети придется на три марки: GAC, Changan и его суббренд Deepal. По три новые модели может быть у марок Volga и Haval, по две обещают начать продавать "Москвич", BAIC, JAC, Omoda и Tank. Из самых громких премьер можно отметить дебют осенью 2026 года кроссовера Lada Azimut, с которым АвтоВАЗ связывает большие надежды. Именно эта машина должна помочь отечественному бренду составить конкуренцию китайским маркам в очень популярном сегменте SUV.

Хотя и без новинок выбор на рынке довольно широкий. Как отмечает доцент кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления (ГУУ) Артем Меренков, в бюджетном сегменте представлены машины Lada, а также Belgee. В среднем классе есть Geely, Haval, Tenet, Chery и другие марки. Среди премиальных марок в России официально продаются Voyah, Exeed, Hongqi, Li Auto. Ну и не стоит забывать про параллельный импорт, хоть в 2026 году поставки и сократятся, под заказ вам привезут любой автомобиль, лишь бы деньги были.

Комментарий

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг":

Сейчас за машинами идут в случае крайней необходимости или при наличии всей суммы или комфортного платежа по кредиту. Отчасти выжидательную позицию можно связать со ставкой, понижение которой до приемлемого уровня взбодрит рынок, но произойдет это скорее на уровнях в 13 -14%.

Массовых скидок, которые были в первой половине 2025 года, ждать не стоит, но можно посмотреть авто у дилеров в январе и феврале. Обновление запасов заставит отдельных продавцов немного опустить цены на прошлогодние остатки, но не сильно, так часть складов была выбрана еще в октябре-ноябре на фоне ожидаемого роста утильсбора. Теперь салоны скорее будут бороться за клиента наименьшим повышением цен, то есть "скидками наоборот".