Автоэксперт назвал авто, которые не переживут аномальную зиму

В связи с прогнозируемой аномально низкой температурой до -42°C в Новосибирске 16 января, автоэксперт Илья Франк предупредил владельцев некоторых автомобилей о повышенном риске поломок и аварий. Эксперт назвал модели, которые, по его мнению, наиболее уязвимы к суровым сибирским морозам и дал рекомендации по их эксплуатации или консервации на период экстремальных холодов.

«Сибирская зима – это настоящее испытание на прочность для любой техники, и далеко не все автомобили способны его выдержать. Владельцам перечисленных моделей стоит быть особенно осторожными и, по возможности, избегать поездок в экстремальные морозы», – пояснил автоэксперт в интервью BFM-Новосибирск.

По мнению эксперта, следующие автомобили подвержены наибольшему риску в условиях сибирской зимы:

1. Jeep Cherokee: У некоторых моделей Jeep Cherokee зимой могут появиться проблемы с трансмиссией, особенно при длительной эксплуатации полного привода на сухом асфальте.

2. Старые модели Subaru: Эти автомобили склонны к коррозии, которая в зимний период, из-за воздействия солей и реагентов, только ускорится. Необработанные специальными средствами Subaru требуют особой защиты.

3. Honda Accord и Toyota Camry: Низкий клиренс этих седанов делает их уязвимыми в условиях обильного снегопада и снежных заносов. Автомобили могут застревать и испытывать трудности с проходимостью.

4. Nissan Leaf: Электромобили и гибриды, такие как Nissan Leaf, демонстрируют снижение эффективности в холодную погоду. У Nissan Leaf заметно сокращается дальность пробега из-за быстрого разряда аккумулятора.

5. Tesla Model 3: Аналогично Nissan Leaf, Tesla Model 3 требует больше энергии для обогрева, что также приводит к снижению запаса хода.

6. Volkswagen Jetta и Ford Focus: Владельцы этих популярных моделей часто сталкиваются со сбоями в системе отопления, делая поездки некомфортными и даже опасными в сильные морозы.

7. Старые модели BMW: Известные своими проблемами с аккумуляторами, старые модели BMW могут столкнуться с трудностями запуска в мороз.

8. Некоторые модели Mazda: Автомобили Mazda также не застрахованы от проблем с системой запуска в зимний период.

Илья Франк подчеркнул, что вождение в зимних условиях само по себе несет повышенные риски: «Если вы по каким-либо причинам не планируете использовать автомобиль в период аномальных морозов, то лучше всего законсервировать его, чтобы избежать возможных проблем и дорогостоящего ремонта. Консервация включает в себя прогрев двигателя, размещение в теплом боксе, использование хорошего моторного масла и прогрев перед поездкой».