Не прошли проверку снегопадом: он выявил топ-5 проблем китайских авто

В начале января многие регионы России, включая Московскую область, накрыл циклон "Фрэнсис" - с резким похолоданием и обильными осадками. Аномальная погода выявила недостатки китайских автомобилей - их владельцы столкнулись с рядом технических неисправностей, пишет "Газета.ru".

Наиболее распространенные жалобы связаны с примерзанием дверей и некорректной работой замков.

Аналогичные проблемы зафиксированы у владельцев Geely Monjaro и Geely Atlas второго поколения, а также Haval M6 и Haval F7.

Некоторые владельцы сообщили о появлении посторонних шумов при эксплуатации автомобилей в снегу и при низких температурах. Так, хозяева Changan CS55 и Haval F7 отмечали звуки, напоминающие работу дизельного двигателя, возникавшие после поездок по заснеженным дорогам и исчезавшие при движении.

Россияне на Exeed TXL и VX столкнулись с примерзанием штатных выдвижных порогов.

Также владельцы китайских автомобилей сообщали о замерзании конденсата в выхлопной системе. В результате на сильном морозе запуск двигателя становился невозможен.

Отдельные инциденты касались повреждений кузовных элементов. В частности, при попытке вытянуть кроссовер Jetour из сугроба с помощью внедорожника Toyota Land Cruiser был поврежден передний бампер и его усилитель.