Немцы назвали лучшие авто по соотношению цена-качества

Автомобильный клуб Германии (ADAC) протестировал 100 новинок в 2025 году и составил собственный рейтинг по соотношению цена - качество. И представители "немецкой тройки" оказались первыми, но с конца.

© Российская Газета

Согласно результатам исследования, 32 автомобиля получили оценку "хорошо" по критерию цена - качество, 63 - "удовлетворительно", еще пять - "достаточно". Оценку "очень хорошо" не получил ни один автомобиль. При этом в десятке лучших оказались сразу семь электромобилей - это произошло впервые за всю историю рейтинга.

Лидерами по соотношению цены и потребительских характеристик стали Hyundai Inster и Mini Cooper E, оба с итоговой оценкой 2,0. Эксперты отметили, что Mini показал более высокий уровень технических характеристик, тогда как Hyundai выиграл за счет более низких совокупных затрат владения. Стоимость Inster в Германии составляет 23,9 тысячи евро (2,22 млн рублей), Mini Cooper E - 28,9 тысячи евро (2,7 млн рублей).

В число лучших также вошли Dacia Spring Electric, Kia EV3, Mini Aceman, Renault R5 и Skoda Elroq. Последний получил лучшую техническую оценку в рейтинге - 1,6, однако более высокая стоимость и значительный ожидаемый износ ухудшили итоговый результат по цене - качеству.

ADAC отмечает, что улучшение позиций электромобилей связано с ростом их потребительских характеристик и одновременным снижением эксплуатационных затрат. При расчетах учитывались не только цены покупки, но и совокупная стоимость владения за пять лет, включая амортизацию, страхование, налоги, расходы на обслуживание и энергию. Для электромобилей дополнительным преимуществом стало отсутствие транспортного налога и более низкие затраты на сервис.

На противоположном конце рейтинга оказались автомобили премиум-сегмента. Худший результат показал Audi Q8 стоимостью 94,7 тысячи евро. Также в конце "плетутся" BMW M3, Audi Q7, Volvo XC90 и его электрический аналог EX90, Mercedes GLC, Mercedes EQS, Mercedes CLE.

В ADAC подчеркивают, что рейтинг цена - качество не должен быть единственным ориентиром при выборе автомобиля, и рекомендуют учитывать индивидуальные потребности, условия эксплуатации и структуру расходов в долгосрочной перспективе.