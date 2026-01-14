Эксперт назвал китайские авто с пробегом, которые лучше не покупать

Автомобильный эксперт Александр Ковалев рассказал "Российской газете", какие китайские машины с пробегом лучше не покупать.

"При выборе китайского автомобиля с пробегом в первую очередь стоит избегать моделей, выпущенных в 2000-х и начале 2010-х годов. Именно на них во многом сформировались устойчивые стереотипы о китайском автопроме, которые до конца не развеяны до сих пор. Эти машины часто отличались сомнительной надежностью, слабой коррозионной стойкостью и проблемами с доступностью кузовных деталей. Особенно осторожно следует относиться к брендам, покинувшим российский рынок: Lifan, Hawtai, Zotye, Brilliance и ряду других. Если говорить о более современных автомобилях, то здесь риск связан уже не с качеством как таковым, а с положением бренда на рынке. С осторожностью стоит рассматривать модели марок с крайне низкими продажами и неочевидными перспективами. В качестве примера можно привести Forthing T5 EVO - развитие бренда Forthing идет слишком медленно, и пока нет уверенности в безоблачном будущем модели. Следует проявлять осторожность и к автомобилям Livan. Несмотря на разговоры о возможной локализации, бренду пока не удалось устойчиво закрепиться на рынке. В этот же список можно отнести автомобили брендов Kaiyi и SWM - громко заявив о себе на старте, со временем они заметно снизили активность и практически исчезли из публичного поля", - отмечает эксперт.