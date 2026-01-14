Законно ли доустанавливать подогрев сидений в автомобиль?

Эксперт перечислил все опасности самостоятельной установки теплых сидений в машину

Простейшее решение сделать кресла в автомобиле теплыми – обогреваемые накидки, но есть и встраиваемые обогреватели, требующие вскрытия сидений. Последние, кстати, чаще всего приводят к возгоранию, поэтому рассматривать их не стоит, ограничившись простыми накидками с подогревом.

С точки зрения закона подобные изделия при желании нетрудно причислить к запрещенным. Действительно, конструкцией автомобиля они, как и любые гаджеты, не предусмотрены, а потому вся ответственность за их использование лежит на владельце машины, ведь пережатый где-то провод может однажды нехорошо пошутить.

Во всех случаях надо помнить, что при подключении обогревателей через штекер к гнезду 12 В необходимо после поездки отключать их питание. Дело в том, что не на всех машинах розетки при этом обесточиваются, а потому включенный обогреватель посадит батарею довольно быстро. Про пожары и думать не хочется.

Очень важно, чтобы была предусмотрена защита от перегрева. Кстати, «За рулем» проводил испытания накидок с подогревом, и вот к каким интересным выводам пришел.

Что касается здоровья, то отсутствие подогрева грозит заболеванием почек, радикулитом или остеохондрозом. При этом подогрев может спровоцировать множество заболеваний, связанных с воспалительными процессами. Тут надо искать золотую середину. Поэтому, садясь в промерзшую машину, надо подогревать сиденье до комфортной температуры, после чего отключать обогрев: к этому времени в салоне уже становится тепло.