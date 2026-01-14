Эксплуатация кроссовера Jaecoo J8 обойдется в 1,7 млн рублей

В оснащение топовой комплектации Supreme с полным приводом входит турбодвигатель объемом 2 литра и роботизированная коробка передач. Расчеты базировались на среднем годовом пробеге в 20 тысяч км, что характерно для интенсивного использования.

За три года совокупные затраты на Jaecoo J8 превышают 1,76 млн рублей, что составляет почти 38% от первоначальной стоимости. Годовые расходы оцениваются в 588 тысяч рублей, а стоимость одного километра пробега – 30 рублей.

Наибольшую долю в расходах занимает амортизация, которая отражает естественное снижение рыночной стоимости авто. Для Jaecoo J8 эта сумма за три года составляет 691 тысячу рублей. Второй по величине статьей расходов является добровольное страхование КАСКО, стоимость которого за тот же период достигает 336 тысяч. Топливо замыкает тройку лидеров, затраты составят около 330 тысяч рублей.

Покупка зимних шин и их сезонная замена обойдутся в 172 тысячи рублей за три года.

Обязательное страхование и госплатежи также вносят значительный вклад в общие расходы. Транспортный налог, госпошлина за регистрацию и полис ОСАГО составят около 91 тысячи рублей за три года.

