Спортивные версии машин СССР — почему они провалились

Эксперт Канунников рассказал про гран туризмо социалистических стран

Попытки создать спортивные версии (купе и родстеры) серийных автомобилей в СССР обернулись провалом. И в этом смысле советские автолюбители завидовали гражданам стран Восточной Европы.

Трехцилиндровый спорткар

Первым спортивным автомобилем Германской демократической республики, образованной в 1949 году, стал предвоенный элегантный BMW 327, переименованный в EMW. Автомобиль с 55-сильным 2-литровым 6-цилинрровым мотором выпускали в небольших количествах параллельно с седаном EMW 340. Машины в свободную продажу, фактически, не шли, а передавались известным гражданам республики.

С 1955 года на том же заводе в Айзенахе, где выпускали EMW, начали производство автомобилей Wartburg 311. Машины спроектировали на довоенном по конструкции шасси DKW с рамой, трехцилиндровым двухтактным двигателем рабочим объемом 0,9 л и мощностью всего 37 л.с.

Базовым был симпатичный и даже модный по тем временам седан, но в Восточной Германии пока сохранялись традиции кузовостроения, и на основе Wartburg начали выпуск машин с разными кузовами. В том числе, теми, которые в СССР были незнакомы, да и просто немыслимы.

На базе Вартбурга первого поколения делали даже две необычных для нашей страны модификации – кабриолет Wartburg 312/2 и родстер Wartburg 313/1.

Кабриолет был четырехместным с тентом, а родстер сделали по самым передовым стандартам того времени – с легким тентом и жесткой съемной крышей, которую можно было оставить в гараже. Такие конструкции в мире спортивных автомобилей в 1950-е годы стали хорошим тоном. Родстер оснащали форсированным двигателем с двумя карбюраторами, развивающим 50 л.с.

Правда, делали пижонских Вартбургов немного. Кабриолетов Wartburg 312/2 собрали 1903, а родстеров (c 1957 до 1960 годы) – лишь 469 экземпляра. В 1965 году производство восточногерманских родстеров возродили. Теперь это был открытый Wartburg 312/300 HТ на основе седана последнего поколения. Под симпатичным кузовом скрывалась все та же рама c 45-сильным мотором объемом 1 л. До 1967 года выпустили 485 таких родстеров.

На этом романтическая эпоха легкомысленных автомобилей в ГДР закончилась. Новый Wartburg 353 с симпатичным кузовом, но сохранивший раму и 3-цилиндровый двухтактный двигатель, выпускали в виде седана, универсала, пикапа и в варианте с упрощенным кузовом без крыши и дверей для полиции и армии. Но настоящих кабриолетов и родстеров в ГДР уже не делали. Даже трехдверный хэтчбек на базе Wartburg 353 так и остался прототипом.

Чешские спортивные автомобили

Сразу после Второй мировой войны в Чехословакии в производство запустили Skoda 1101. После модернизации модель получила индекс 1102. Автомобиль делали на довоенном шасси с хребтовой трубчатой рамой и мотором объемом 1 л, мощностью 32 л.с., но с новым кузовом.

На базе этой модели делали и кабриолет, и элегантный родстер. Правда, выпускали такие версии в очень небольших количествах и на родине почти не продавали. В основном, эти машины шли на экспорт.

В первой половине 1950-х годов выпуск подобных автомобилей прекратили. Но в 1955 году в Чехословакии в производство пошел симпатичный двухдверный седан Skoda 440. На его базе в 1957 году и начали выпуск нового социалистического гран туризмо.

Родстер Skoda 450 на традиционной для фирмы хребтовой трубчатой раме выглядел очень достойно даже на фоне именитых европейских аналогов. На автомобиль ставили 50-сильный мотор объемом 1 л. Как и у восточногерманского Wartburg 313/1, у чешского автомобиля были и брезентовая, и съемная жесткая крыша.

Модернизированную версию 1959 года, уже с пружинной вместо поперечных рессор в передней подвеске, выпускали на базе модели Octavia с 1959 года под именем Felicia. С 1961 года параллельно делали и Felicia Super с двигателем объемом 1,2 л и мощностью 55 л.с.

До 1964 года в Чехословакии построили почти 15 тысяч родстеров. Причем, продавали их не только за границей, но и на родине. Спрос на «легкомысленные» модификации существовал и в социалистических странах: советские автолюбители с удовольствием разглядывали чешский родстер на выставке в Москве в 1960 году.

В 1964 году в Млада Болеславе начали производство заднемоторной Skoda 1000 МВ, Эта машина получила несущий кузов, что поставило крест на версиях с мягкой крышей. Подобный прототип построили, но открытый автомобиль с несущим кузовом потребовал бы слишком много переделок. А завод был нацелен на значительный рост производства стандартных седанов.

Но двухдверный автомобиль, пусть и с зарытым кузовом в стиле гран туризмо, в производство запустили. Это был Skoda 1000 МВХ. На такую версию ставили стандартные моторы объемом 1 л и 1,1 л мощностью 42 л.с. (с 1966 года – мощностью 48 л.с.) и 52 л.с. соответственно. Правда, собрали двухдверных машин всего чуть больше двух с половиной тысяч.

Купе спортивного стиля в Чехословакии выпускали и на базе последующих заднемоторных моделей. В семействе Skoda 100/110, стартовавшем в 1970 году, была модификация Skoda 110R Coupe c 52-сильным мотором – самым мощным из серийных. Таких машин с 1970 по 1980 годы сделали почти 57 тысяч.

Skoda 110R поставляли на экспорт и продавали на родине. В Чехословакии купе покупала молодежь из обеспеченных семей и более солидные, но молодящиеся люди. В 1970-1971 годах чехословацкое купе почти год работало в «За рулем», в том числе участвовало в дальних пробегах. На любой стоянке оранжевое элегантное купе вызывало повышенный интерес неизбалованных советских граждан.

На основе последнего заднемоторного семейства Skoda 105/120 выпускали купе Skoda Garde (c 1984 года – Rapid). На такие машины ставили двигатели мощностью 54 л.с., 59 л.с., а позднее и 63 л.с. Всего до 1990 года изготовили более 44 тысяч купе обоих наименований.

Отчасти эта Skoda была аналогом нашего ВАЗ-2108, появившегося в 1986 году. Правда Skoda Rapid выглядела, все-таки, спортивнее. Зато «восьмерка» была и современнее, и мощнее.

Румынский спортивный автомобиль

Малоизвестный условный гран туризмо стран социализма – купе на базе Dacia 1300. Когда-то это был Renault 12, лицензию на который в 1960-х годах купили у французской фирмы. Машины, как и во Франции, делали поначалу только с кузовами седан и универсал.

Но в 1980 году фирма Dacia-Service из города Брашов показала на выставке в Бухаресте Dacia 1300 Sport Brasovia. Двухдверный автомобиль не блистал особой оригинальностью, но для неизбалованных граждан соцстран выглядел свежо и необычно.

Идею подхватил завод, где делали Dacia. Поговаривали даже, что с подачи самого руководителя Румынии Николае Чаушеску. До 1992 года построили около 5500 автомобилей под названием Dacia Sport Carpathia в версиях 1310 и 1410. Купе оснащали серийными моторами мощностью 58 л.с. и 62 л.с. (позднее – 65 л.с.). Теперь это один из самых желанных раритетов для поклонников ретроавтомобилей Восточного блока.

Почему купе и кабриолеты не прижились в соцстранах

О спортивных купе, тем более родстерах, советские покупатели даже и не мечтали. Хотя попытки сделать нечто подобное предпринимались.

Купе, вполне соответствующее критериям класса GT, в СССР появилось еще в 1949 году. По заводским документам машина называлась Москвич-401-423. Но элегантные автомобили, сделанные всего в двух экземплярах, для продажи не предназначались. Машины построили для шоссейных и линейных гонок, в которых участвовали гонщики московского завода.

Идея автомобиля спортивного стиля вернулась в 1961 году, когда запланировали производства особой версии Москвича-408. Двухдверных машин планировали делать примерно по 150 штук в год.

Первый Москвич-408 Турист собрали в конце 1963 года, второй – в начале 1964-го. Кузов получил Х-образный усилитель днища. Передние сиденья, в отличие от тех, что стояли в стандартном Москвиче-408, были раздельными. Для увеличения мощности 50-сильного двигателя на него ставили экспериментальную систему впрыска топлива ЦНИТА (Центральный научный институт топливной аппаратуры – располагался в Ленинграде). Один из прототипов имел даже алюминиевые панели кузова.

Машиной, вроде, заинтересовалось Всесоюзное объединение Автоэкспорт. Появилась идея в качестве опции для экспорта ставить на Москич-408 Турист двигатель Ford Cortina. Но руководство завода открещивалось от сложного в производстве мелкосерийного, а потому дорогого, автомобиля. У МЗМА и без того хватало забот.

Уже во второй половине 1980-х годов в Тольятти построили симпатичный вариант Лады Самары ВАЗ-2108 с кузовом тарга – со съемной средней частью крыши. Но этот автомобиль не стал даже мелкосерийным. Самары с открытыми кузовами, правда, делали. Но на Западе и только для местных покупателей.

Иностранные спорткары на базе советских машин

Открытые версии на базе ВАЗ-2108 в нескольких вариантах строили в Западной Германии, Бельгии, Канаде, Турции и Греции.

Кстати, примерно в те же годы, в конце 1980-х годов, аналогичные открытые модификации появились и у чешской Skoda Rapid. В небольших количествах кабриолеты из чешских машин строили в ФРГ и даже в самой Чехословакии – известная тюнинговая фирма Metalex.

Однако интерес к подобным социалистическим автомобилям на Западе в 1980-е годы был недолгим. Да и в бывших соцстранах автомобильные приоритеты быстро менялись. Зато сегодня социалистические GT у коллекционеров и любителей экзотики, разумеется, в большой цене.