Страховщики отметили рост запросов о помощи от автомобилистов

Обильные снегопады, которые принес с собой в Центральную Россию циклон Фрэнсис, заставили в каникулы интенсивно работать не только коммунальные службы, но и страховщиков. В Росгосстрахе отмечают существенный рост обращений от автомобилистов, которым понадобилась помощь на дороге или во дворах. Оказывается, что страховые компании оказывают и такие услуги.

Так, это эвакуация машины с места ДТП или поломки, помощь аварийного комиссара, подзарядка аккумулятора, подвоз топлива, замена колес, технические и юридические консультации и прочее. За последние несколько дней количество запросов от клиентов, полис которых предусматривает помимо финансовой защиты еще и сервисные услуги, на четверть превышало средние для компании показатели.

Похожая ситуация, впрочем, была и после сильных снегопадов в конце 2025 года - в последней декаде декабря спрос на помощь увеличился на 29%. В первые дни января, пока циклон еще не набрал полную силу, страховщики, напротив, зафиксировали спад обращений за помощью на 46% - что вполне естественно для длинных зимних праздников.