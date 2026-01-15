Страховщики отметили рост запросов о помощи от автомобилистов
Обильные снегопады, которые принес с собой в Центральную Россию циклон Фрэнсис, заставили в каникулы интенсивно работать не только коммунальные службы, но и страховщиков. В Росгосстрахе отмечают существенный рост обращений от автомобилистов, которым понадобилась помощь на дороге или во дворах. Оказывается, что страховые компании оказывают и такие услуги.
Так, это эвакуация машины с места ДТП или поломки, помощь аварийного комиссара, подзарядка аккумулятора, подвоз топлива, замена колес, технические и юридические консультации и прочее. За последние несколько дней количество запросов от клиентов, полис которых предусматривает помимо финансовой защиты еще и сервисные услуги, на четверть превышало средние для компании показатели.
Похожая ситуация, впрочем, была и после сильных снегопадов в конце 2025 года - в последней декаде декабря спрос на помощь увеличился на 29%. В первые дни января, пока циклон еще не набрал полную силу, страховщики, напротив, зафиксировали спад обращений за помощью на 46% - что вполне естественно для длинных зимних праздников.
"Погодные перепады этой зимы сказались и на характере помощи, которая была нужна нашим клиентам. В декабре, когда снега еще было мало, а трафик на дорогах традиционно интенсивным, самой востребованной услугой была помощь аварийного комиссара на месте ДТП - об этом просили больше половины обратившихся. В январе на первое место вышли услуги по эвакуации машины, они потребовались 41% наших клиентов, - рассказывает руководитель направления управления методологии, анализа и развития клиентского опыта компании Павел Прядка. - Сказалось и отсутствие сильных холодов - услуги по подзарядке аккумулятора и запуску двигателя требовались автомобилистам гораздо реже, чем, например, в морозные каникулы 2024 года. В ближайшие дни в связи с прогнозируемым понижением температуры в европейской части страны мы ждем и рост спроса на эту услугу".