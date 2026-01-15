Названы главные ошибки при зимнем запуске и прогреве двигателя

С наступлением морозов двигатель каждого автомобиля проходит серьезное испытание. Распространенные мифы о «правильном» зимнем прогреве — длительная работа на холостом ходу или резкие «подгазовывания» — на самом деле ускоряют износ современных моторов. Сергей Пестриков, доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, объяснил, почему такие привычки вредят ключевым узлам двигателя и не имеют ничего общего с реальной заботой о машине. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Необходимость прогрева связана с физикой процессов на морозе. Моторное масло густеет и не может сразу образовать защитную пленку на подшипниках коленвала и стенках цилиндров. Топливная смесь, попадая на холодный металл, частично конденсируется и смывает остатки смазки. Ситуацию усугубляет разное тепловое расширение деталей из алюминия, стали и чугуна: на холоде рабочие зазоры нарушаются, что приводит к сухому трению и повышенному износу.

«Все элементы двигателя начинают работать слаженно и занимают правильное положение только после достижения рабочей температуры», — пояснил эксперт.

Подход к прогреву зависит от типа силовой установки. Бензиновому двигателю обычно достаточно 3–5 минут на холостых оборотах, чтобы масло стало более текучим и равномерно распределилось по системе. Дизель зимой требует больше внимания: после включения зажигания необходимо выждать от 5 до 30 секунд, чтобы свечи накаливания прогрели цилиндры, и лишь затем запускать мотор. Электромобиль готов к движению сразу, но для сохранения ресурса батареи и запаса хода оптимально заранее прогревать салон и аккумулятор, пока автомобиль подключен к сети.

Современной альтернативой холостому прогреву стали автономные и электрические предпусковые подогреватели. Они заранее прогревают двигатель и систему охлаждения, включая радиатор печки. После такого запуска достаточно 1–2 минут, чтобы масло распределилось по системе, и можно начинать движение без повышенных нагрузок.

Наибольший вред зимой наносят типичные ошибки. Использование масла неподходящей вязкости приводит к тому, что в первые секунды после пуска детали работают практически «на сухую». Запуск двигателя сразу после поворота ключа и при включённых электроприборах перегружает аккумулятор и стартер. Длительная прокрутка стартера без пауз перегревает пусковое устройство и быстро разряжает батарею. Не менее опасен и затяжной прогрев на месте: он усиливает образование нагара, а резкие нажатия на газ создают ударные нагрузки на непрогретые детали.

Даже после короткого прогрева не стоит сразу ехать активно. Пока температура масла и охлаждающей жидкости не достигла рабочих 80–90 °C, двигатель не готов к полной нагрузке. Первые километры лучше проехать в щадящем режиме, избегая резких ускорений и высоких оборотов. Такой подход не только экономит топливо, но и существенно продлевает ресурс двигателя.

