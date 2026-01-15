Этот лайфак многократно облегчит езду на машине с прицепом

Читатель «За рулем» оснастил легковой прицеп фонарем заднего хода от УАЗ Хантер

Мой легковой прицеп не имеет фонаря заднего хода.

Поставил фонарь от внедорожника УАЗ Хантер, хотя подойдет и от более старых моделей.

Подал питание от клемм габаритного огня через выключатель, который активирую вручную. Незаменимо при движении задним ходом в темное время.

И. Павликов, г. Архангельск

