Спрос на автосервисы в декабре вырос на 35%

Аналитическая служба международной сети франчайзинговых автосервисов Fit Service изучила спрос на услуги автосервисов в конце декабря 2025 года. Исследование, которое оказалось в распоряжении "Российской газеты", показало, что в предновогодний период количество машинозаездов заметно выросло по сравнению с прошлым годом.

© Российская Газета

В 2025 году активность клиентов перед новогодними праздниками была выше обычного и последовательно росла от дня ко дню. Совокупное число машинозаездов по стране за две последние недели декабря (17.12.25-31.12.25) увеличилось на 6% относительно аналогичного периода 2024 года. А в Москве и Московской области прирост числа визитов достиг 13%. При этом в отдельные дни спрос рос особенно заметно. Пиковыми по стране стали 20, 24 и 27 декабря. А в Столичном регионе повышенный спрос на 13-35% год к году фиксировался 20-21 и 27-30 декабря. Это означает, что клиентская активность как в Москве, так и в целом по стране, оставалась высокой буквально до начала праздничных дней.

"Мы традиционно наблюдаем заметный рост спроса на услуги автосервисов в конце декабря. Это связано с двумя основными причинами. Во‑первых, многие автовладельцы готовятся к поездкам на каникулы и хотят убедиться в технической исправности автомобиля. Во‑вторых, люди переживают, что автосервисы не будут работать длительное время. Однако в этом году, помимо традиционных причин, появился дополнительный мотив: желание провести техническое обслуживание и ремонт по более низким ценам. В 2026 году рост стоимости услуг во многих сферах будет ощутимым, поэтому автовладельцы стремятся сэкономить и закрыть все накопившиеся работы по авто заранее", - объясняет Дмитрий Самойлов, директор направления по сопровождению партнеров международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

Средний чек по ремонту и обслуживанию автомобилей по итогам последних недель декабря 2025 года составил 13 686 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года. Характерно, что траты на автомобиль были максимальными именно в последние дни перед началом новогодних каникул.