Перечислены случаи фатального ремонта шин

Для каждого автовладельца вопросы, связанные с состоянием шин, привычные. Со временем покрышки изнашиваются, получают повреждения, не все из которых подлежат восстановлению. «Лента.ру» обратилась к специалистам и выяснила, какие дефекты делают шины непригодными для дальнейшего использования и требуют замены на новые.

Фатальными являются повреждения боковины. Порезы ремонтируют только в случае, если они находятся не ближе 4 сантиметров от края диска. Если длина продольного пореза превышает 5 сантиметров, а поперечного — 3 сантиметра, покрышку нужно утилизировать. Такие дефекты часто затрагивают силовой корд, что приводит к появлению «грыжи» — вздутия на боковине из-за разрыва нитей каркаса. Езда на такой шине опасна, а ремонт является сложным, дорогим и не дает гарантий безопасности.

Сюда же относится протяженный порез или вырванный кусок на протекторе. Хотя технически такой дефект можно попытаться залатать, стоимость работы часто оказывается сопоставима с ценой новой покрышки, а гарантии на ремонт никто не даст.

Особой зоной риска эксперты назвали «плечо» покрышки — переходную область между протектором и боковиной. Проколы или порезы в нижней трети боковины качественно отремонтировать невозможно.

Также к критическим относится повреждение бортового кольца (герметизирующего слоя на ободе), которое может произойти при неаккуратном монтаже. Это нарушает герметичность прилегания шины к диску.

Незначительные не сквозные сколы покрышки (выщипы) на боковине можно заклеить. Такие нередко появляются, например, при касании бордюрного камня. При сквозном повреждении покрышку, как и в предыдущих случаях, нужно заменить. Своевременная покупка новой шины в этих ситуациях будет не только экономически оправданным, но и безопасным решением.

