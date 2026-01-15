Чем грозят водителю неправильные действия в заносе

Сложные погодные условия в ряде регионов страны приводят к снижению видимости на дорогах и обледенению дорожных покрытий. Количество ДТП увеличивается, а число обращений в травмпункты из-за падений возрастает. "Российская газета" узнала у экспертов, как снизить риск аварий и переломов в метель и гололед.

© Российская Газета

Дистанция и видимость

Соблюдать скоростной режим, использовать зимние шины и проверять состояние тормозной системы перед поездкой - эти рекомендации актуальны для водителей в любую зимнюю погоду. В периоды сильного снегопада, гололедицы или метелей риск попасть в ДТП или забуксовать возрастает.

Первое, что нужно помнить, - тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в разы, поэтому критически важно держать дистанцию до автомобиля, едущего впереди, объясняет шеф-инструктор школы экстремального вождения RaceX Михаил Конончук.

"Эту дистанцию также можно виртуально увеличить, если смотреть не на сам этот автомобиль, а за него - так у вас появится шанс среагировать на угрозу одновременно с водителем, который находится перед вами", - советует он.

В снегопад и на залитых реагентами улицах необходимо обеспечить себе максимально возможную видимость: щетки стеклоочистителя должны быть новыми, окна и зеркала - чистыми, а в бачке стеклоомывателя должно быть достаточно жидкости, говорит эксперт.

Техника управления

На снегу и льду крайне важно избегать любых резких движений: машина на них либо не среагирует вовсе, либо, наоборот, отправится в скольжение одного из двух типов.

"Первый тип - снос передней оси: мы поворачиваем руль, а машина продолжает ехать прямо, - объясняет Михаил Конончук. - Самая частая ошибка здесь, чисто инстинктивная - повернуть еще сильнее в попытке увести автомобиль от препятствия. Но чем дальше будем крутить руль, тем сильнее передние колеса будут скользить, и тем прямее в результате поедет машина. Нужно себя перебороть и, наоборот, распрямить руль, чтобы передние колеса снова зацепились за дорогу".

Одновременно с этим следует тормозить: на прямых колесах скорость также гасится эффективнее всего. И уже потом, когда расстояние до препятствия почти закончилось, пробовать повернуть снова.

"Второй тип скольжения - занос задней оси. Здесь критически важна скорость реакции: каждая потерянная доля секунды уменьшает шансы спастись. Как только почувствовали, что задняя ось уходит в сторону - сразу же крутим руль в эту же сторону, пока нарастание заноса не прекратится. При этом на переднем приводе сильно нажимаем газ, на заднем, наоборот, отпускаем, а на полном используем где-то 50% хода педали, - объясняет эксперт. - И ни в коем случае не тормозим, если хотим именно выйти из заноса, а не просто остановиться в каком угодно положении".

Еще один коварный момент, напоминает Михаил Конончук, - так называемый хлыст.

"В момент стабилизации автомобиля передние колеса снова должны смотреть туда, куда мы хотим поехать, чтобы машину не бросило в сторону. То есть возвращать руль обратно нужно заранее, еще до того, как задние колеса окончательно зацепились за дорогу. Занесло - повернули руль - чувствуем, что дальше нас уже не разворачивает - начинаем крутить обратно. Без практики на автодроме этот момент почувствовать сложно, но стоит хотя бы попытаться о нем вспомнить", - говорит он.

ABS, подсознание и лопата

Совершенно точно не стоит бояться вибраций педали тормоза и характерного звука работы ABS, отмечает эксперт.

"Вопреки расхожему заблуждению, антиблокировочная система - наш лучший друг, и в реальных условиях затормозить лучше, чем с ее помощью, невозможно. Нажимаем педаль и держим, не обращая внимания на вибрацию: это значит, что электроника изо всех сил помогает нам одновременно замедлять автомобиль и сохранять его управляемость", - поясняет Михаил Конончук.

Он также напомнил: автомобиль всегда едет туда, куда направлен взгляд водителя. "Когда нас начинает нести на какое-то страшное раскидистое дерево, в отбойник или на другую машину, взгляд автоматически цепляется за эту угрозу - а тело столь же автоматически направляет машину прямиком в препятствие. Поэтому смотреть надо туда, куда мы хотим спасаться, и подсознание, как по волшебству, потянет автомобиль туда", - объясняет эксперт.

"Что же до сугробов, тут главное правило не буксовать. Чем раньше признаем поражение, чем раньше достанем лопату или позовем на помощь, тем легче выберемся из снежной ловушки", - заключает Михаил Конончук.

По снегу не спеша

Гололед, метели, глубокие сугробы и нестабильное освещение создают серьезные риски для здоровья, особенно для пожилых людей и детей. По данным Минздрава России, в холодный период года количество обращений в травмпункты возрастает на 30-40%, причем основная доля приходится на бытовые падения на скользких поверхностях, говорит врач-травматолог, ортопед АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

Чтобы безопасно передвигаться по улицам в таких сложных погодных условиях, врач рекомендует избегать спешки: бег или быстрая ходьба увеличивают риск падения. "Выбирайте пути с противогололедными реагентами или укатанным снегом - они менее скользкие, чем чистый лед. Обходите зоны под навесами, карнизами и деревьями, оттуда могут падать сосульки или снег, - говорит он.

В метель лучше двигаться по знакомому маршруту, избегая плохо освещенных и пустынных участков. По сугробам нужно идти осторожно: глубокий снег скрывает неровности, ямы и препятствия. Лучше идти по уже протоптанной тропе, объясняет Сергей Малыхин.

В шапке, с рюкзаком, без телефона

Обувь должна быть на плоской, нескользящей подошве с выраженным протектором, например, резина с глубоким рисунком.

"Каблук не выше 3-4 см, желательно устойчивый и широкий. Одежда свободная, но не мешающая движениям. Слишком объемные куртки ограничивают амплитуду движений, это снижает способность удерживать равновесие", - говорит врач.

Обязательным элементом одежды должны стать перчатки и шапка. При падении инстинктивно вытягиваются руки, и перчатки защищают ладони от порезов и ушибов. А головной убор важен не только для тепла, но и для защиты головы от возможного удара при падении.

Ключом к безопасности на улице станет правильная техника ходьбы, отмечает эксперт.

"Смотрите под ноги, но не опускайте голову слишком низко - это нарушает центр тяжести. Держите руки свободными, не засовывайте их в карманы. Шагайте мелкими шагами, как "пингвин" - это снижает нагрузку на суставы и уменьшает вероятность соскальзывания", - говорит Сергей Малыхин.

Он также рекомендует не держать в руках тяжелые сумки, а использовать для равновесия рюкзак. Также следует избегать разговоров по телефону или просмотра экрана: при преодолении сложной дороги критически важна концентрация внимания.

"Правильное" падение

Если падение неизбежно, важно не выставлять руки вперед. Именно такая ошибка становится частой причиной перелома лучевой кости.

"Лучше прижать локти к корпусу. Постарайтесь сгруппироваться: согнуть колени, слегка наклониться вперед, чтобы удар пришелся на бок или ягодицы - это снижает риск переломов шейки бедра и позвоночника", - советует Сергей Малыхин.

Напряженные мышцы усиливают травму, поэтому при падении нужно расслабиться и попытаться "скатиться" с удара, а не жестко принимать его. После падения важно не вставать резко и оценить самочувствие. Если есть боль, отек, невозможность опереться на конечность, нужно вызывать скорую помощь, заключает врач.