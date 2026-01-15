Почему «щадящий» режим езды вредит автомобилю

эксперты: двигателю для здоровья необходима регулярная и полноценная нагрузка

© За рулем

Многие уверены, что езда на низких оборотах продлевает жизнь машине, но на деле такой режим создает скрытые угрозы для двигателя и ведет к дорогому ремонту, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Фраза «ездил мало и аккуратно» в описании продажи подержанного автомобиля часто воспринимается как преимущество. Однако эксплуатация в слишком бережном, «ленивом» режиме может быть не менее вредной, чем регулярная активная эксплуатация. Постоянная работа на низких оборотах не позволяет двигателю выходить на оптимальные температурные и нагрузочные режимы.

А если годами мотор не получает достаточной нагрузки, в каналах, камере сгорания и на клапанах активно накапливаются отложения. Особенно критична такая эксплуатация для турбированных двигателей: недостаточная нагрузка повышает риск детонации – преждевременного взрыва топливной смеси, который буквально бьет по поршням и цилиндрам.

Внешне процесс кажется безобидным: машина едет тихо, расход топлива невелик. Но последствия проявляются позже – падает тяга, появляется дым, растет расход топлива.

Для поддержания здоровья автомобиля инженеры рекомендуют разнообразный режим эксплуатации, включающий спокойное движение в городе и уверенные ускорения на трассе. Это помогает двигателю прогреваться, эффективно сжигать отложения и сохранять ресурс узлов.

Поэтому хорошо сохранившийся автомобиль – не тот, что стоял в гараже, а тот, что использовался регулярно и в разных условиях.