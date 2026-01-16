Дешевые модели Jetour почти закончились у дилеров

Дилеры Jetour в РФ рассказали о снятии с выпуска кроссоверов X50 и X70

В России почти не осталось новых кроссоверов Jetour X50 и X70, сообщает издание «Китайские автомобили» по итогам опроса дилеров марки.

Менеджер автосалона Jetour в Санкт-Петербурге сообщил, что модель X70 снята с производства около полугода назад и уже не продается свободно. Он предложил в качестве альтернативы более продвинутую модель X70 Plus с более продуктивным двигателем и улучшенным набором оборудования за 2 999 900 рублей (это РРЦ). При этом можно воспользоваться услугой Trade-in, тогда будет положена скидка в размере 130 000 рублей. Есть разные варианты кредитования покупки, включая рассрочку под 0,01%. Продавец порекомендовал вариант на 3 года при условии оплаты 50% от стоимости автомобиля.

Отсутствие Jetour X50 в продаже несколько месяцев также связано с прекращением выпуска этой модели.

Отдел продаж Jetour в Ростове и Москве подтвердил, что автомобили этих моделей отсутствуют в наличии из-за остановки производства и прекращения поставок. В Ростове X70 Plus со всеми скидками предложили за 2 589 900 рублей.

Продавец предложил X70 Plus как альтернативу самому продаваемому на сегодняшний день «Джетуру» – Dashing. Он заявил, что «Икс Семидесятый Плюс» всего на 150 000 рублей дороже «Дэшинга». При этом он просторнее и богаче оснащен.

В то же время в официальном представительстве Jetour сообщили изданию, что некоторые дилеры в России все еще располагают кроссоверами X50 и X70.

Производство Jetour в России стартовало в апреле 2024 года на мощностях автомобильного завода «Автотор», расположенного в Калининграде. Первой моделью, запущенной в производство на калининградском предприятии, стал популярный городской кроссовер Jetour Dashing.

На предприятии планируется расширение модельного ряда. В список будущих моделей для сборки уже включены такие кроссоверы, как Jetour X70 Plus, X90 Plus и Т2.

