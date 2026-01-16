Зачем ушедшие автобренды подают заявки в Роспатент

В последние годы в Роспатент поступили заявки на регистрацию товарных знаков ряда известных автомобильных марок, включая Ford, Mercedes, Kia, Mitsubishi, Toyota, BMW и Audi. Эти действия вызвали интерес и даже надежды у российских покупателей, однако эксперты Quto предостерегают: регистрация не означает возвращение брендов на рынок.

Юристы объясняют, что производители подают заявки в первую очередь для защиты прав на свои марки в России. Это позволяет предотвратить использование названия бренда третьими лицами, например в коммерческих продуктах или сервисах, и гарантирует, что вернуть бренд обратно законному владельцу будет проще.

Владельцами торговых марок движет страх потерять контроль над именем, а не готовность возобновлять продажи.

Эксперты также подчеркивают, что перспективы прямых поставок иностранных автомобилей в страну остаются неопределенными. Решение о возвращении бренда будет зависеть от политической и экономической ситуации, а регистрация знака не влияет на возможность реализации продукции или организацию дилерской сети.