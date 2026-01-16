Вместо Shelby GT500: представлен Ford Mustang Dark Horse SC с компрессорным V8

Новым таинственным спорткаром от подразделения Ford Racing оказался не суперкар GT нового поколения, а самый крутой из современных Мустангов с традиционной компоновкой — Dark Horse SC. Буквы SC здесь расшифровываются как supercharged и указывают на мощный 5,2-литровый компрессорный V8 Predator под капотом. Есть и масса других изменений по сравнению с атмосферным Ford Mustang Dark Horse.

Подразделение Ford Racing анонсировало полностью новый спорткар в ноябре прошлого года, после чего все принялись гадать, что это будет за машина. Мы, как и многие зарубежные коллеги, накидали несколько вариантов, в том числе новый Ford GT и новый Ford Mustang Shelby GT500, но в итоге сегодня миру был явлен Ford Mustang Dark Horse SC. В пресс-релизе прямо сказано, что он займёт в модельном ряду место между атмосферным Ford Mustang Dark Horse и Ford Mustang GTD.

Ford Mustang GTD — это, напомним, самый крутой из существующих заводских Мустангов, у него собственное уникальное шасси, разработанное в партнёрстве с канадской фирмой Multimatic, компоновка типа Transaxle (мотор спереди, а коробка передач отнесена к задним колёсам) и сильно перекроенный по сравнению с другими Мустангами кузов. Короче говоря, Mustang GTD — это почти суперкар, и цена у него почти как у суперкара — от 325 000 долларов. До появления GTD самой крутой версией Мустанга была Shelby GT500, но в нынешнем седьмом поколении Мустанга заводских версий с именем Shelby нет, и, судя по всему, уже не будет — это было понятно ещё в начале прошлого года, когда компания Shelby American представила собственный новый Shelby GT350 на базе Мустанга, а Ford не имеет к этой машине никакого отношения. Что касается топового Shelby GT500, то сегодня стало окончательно ясно, что ему на смену пришёл Mustang Dark Horse SC.

Идейно свежеиспечённый Ford Mustang Dark Horse SC ничем не отличается от Shelby GT500 на базе «шестого» Мустанга, но улучшены все ключевые технические параметры, а место змеи на эмблемах заняла тёмная лошадка. Компоновка — такая же, как у всех обычных Мустангов, то есть коробка пристыкована непосредственно к двигателю, а с задними колёсами её соединяет углепластиковый карданный вал. Дифференциал усилен и снабжён собственным радиатором охлаждения.

Силовой агрегат у Ford Mustang Dark Horse SC, в сущности, такой же, как у последнего заводского Shelby GT500, то есть 5,2-литровый V8 Predator в паре 7-ступенчатым «роботом» Tremec с двумя сцеплениями, но отдача двигателя пока не раскрыта. Для ориентира скажем, что на последнем Shelby GT500 этот двигатель в стоке выдаёт 771 л.с., на Ford Mustang GTD — 826 л.с. Полагаем, что у Mustang Dark Horse SC мощность будет где-то посередине, то есть на уровне 800 «лошадей».

Внешне Ford Mustang Dark Horse SC отличается от младшего атмосферного собрата более агрессивным дизайном бамперов, увеличенными воздуховодами спереди и развитым диффузором сзади. Подвеска перенастроена под возросшую мощность, в «базе» установлены адаптивные амортизаторы MagneRide и более жёсткие пружины, пересмотрены характеристики рулевого управления и геометрия задней подвески, установлены мощные дисковые тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади, колёса обуты в шины Pirelli P Zero R.

Уже в первый год производства Ford Mustang Dark Horse SC будет предложен также в хардкорном исполнении Track Pack (синяя машина на фотографиях) с рядом дополнительных улучшений. На корме здесь установлено регулируемое антикрыло, а под ним находится уникальный для версии Track Pack вытянутый спойлер типа «утиный хвостик», повышающий эффективность антикрыла на 10%. Также в пакет входят уникальные облегчённые компоненты подвески (в том числе магниевая распорка стоек), уникальные настройки амортизаторов MagneRide, карбон-керамические тормоза Brembo, углепластиковые колёса и более цепкие шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Из салона версии Track Pack убрано заднее сиденье, вместо стандартных передних кресел установлены спортивные от Recaro с интегральными подголовниками. Дополнительно можно приобрести расширенную отделку кузова карбоном. В целом версия Track Pack на 68 кг легче стандартного Mustang Dark Horse SC, а более развитое аэродинамическое оперение генерирует 281 кг прижимной нагрузки на скорости 290 км/ч.

Цены на Ford Mustang Dark Horse SC пока не объявлены, старт продаж в США ожидается ближайшей весной, а начало поставок — ближайшим летом.