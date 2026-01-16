Чем удивил и разочаровал белорусский кроссовер: тест-драйв Belgee X50

Небольшой китайский кроссовер Geely Coolray сменил прописку на белорусскую, а вместе с ней — свое название на Belgee X50. Россиянам автомобиль полюбился и регулярно входит в первую десятку по продажам. Теперь модель испытала редакция «Ленты.ру.»

Почему именно сейчас

Потому что мы не просто взяли машину на тест, чтобы потыкать пальцем в пластик, а поехали на ней в короткое путешествие с разными типами трасс, разгонами и торможениями, попытками запихнуть в багажник пару чемоданов, проехать на одном баке по максимуму.

Страна-производитель: Белоруссия Привод: передний Двигатель: 3 цилиндра, турбо, бензин, 150 лошадиных сил Коробка передач: робот, 7 ступеней Количество мест: 5 Максимальная скорость: 190 километров в час

Дизайн

Поиск внешних отличий от оригинального китайского кроссовера больше напоминает известную детскую игру и на самом деле сводится к новому логотипу марки и шильдикам на крышке багажника. Разве что палитра окрасов стала чуть скромнее: яркий голубой цвет по-прежнему доступен только на Geely, теперь уже обновленном.

Нет никаких изменений и в салоне: материалы здесь простенькие, но добротные, грязь не притягивают. В максимальной комплектации отделка красно-черная, с претензией на спорт, также появляются сиденья с боковой поддержкой, металлические накладки на педали и большая панорамная крыша. Унаследовала новинка и «фирменную» слишком высокую посадку, из-за чего у сидящих впереди людей создается ощущение табуретки и появляется желание опустить ее ниже, но нет, играйте в водителя автобуса.

Автомобиль небольшой, но вполне просторный по меркам класса, хотя даже сдвинутые максимально назад сиденья не всегда позволяют вытянуть ноги. Электрическая регулировка кресла доступна только водителю, переднему пассажиру она не положена даже в самой дорогой версии.

Сзади же три взрослых человека разместиться могут, но им будет тесновато, при этом еще придется делить на всех единственный разъем USB. Если пассажиров на диване двое, станет намного удобнее, в том числе за счет откидного подлокотника. Зато подогрев сидений есть не только спереди, но и сзади — большой плюс.

Как едет и что может

В движение переднеприводный паркетник приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил и 255 ньютон-метров крутящего момента, с которым сочетается 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия.

Работает тандем очень вменяемо и предсказуемо, бодро и без рывков коробки срывается с места, неплохо ускоряется на городских и загородных дорогах. Управляемость тоже не подвела: кроссовер азартно входит в повороты, а крены почти не чувствуются. Что касается любимых всеми скрипов и уютных потрескиваний панелей салона, то спешим всех обрадовать: едва слышные звуки появляются только на грейдере, да и то, если плюнуть на здравый смысл и не контролировать скорость.

Во время теста автомобиль был испытан в разных режимах езды и показывал себя только с хорошей стороны, но это только пока не смотришь на расход топлива. А здесь он очень нескромный, особенно если учитывать габариты машины. И, если на скоростной магистрали расход в 12-13 литров еще можно объяснить ограничением скорости в 130 километров в час (ведь расход в таких условиях растет очень сильно), то на обычном шоссе со стандартными 90 километрами в час — уже нет. Если еще учитывать маленький объем бензобака (45 литров), то иной раз приходится в прямом смысле ехать от заправки до заправки.

К слову, багажник здесь похож на большой бардачок, и если вы лыжник или садовод, то лучше прикупить бокс на крышу, потому что стандартного объема хватит на пару-тройку пакетов из ближайшего продмага. Учитывая размер отсека и расход топлива, то так необходимая в путешествии канистра обязательно съест еще место.

Кроссовер оборудован 7-дюймовой цифровой панелью приборов и медиасистемой с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и функцией дублирования экрана смартфона. Но не через привычные многим системы, а собственное приложение, название которого даже запомнить сложно. Тем более что работать без сбоев оно отказывается даже с китайскими смартфонами. Впрочем, в будущем не исключено появление интегрированных сервисов одного из российских разработчиков.

Вроде адекватный

В России цены на Belgee X50 начинаются от 2 479 990 рублей, и за эти деньги белорусский кроссовер выглядит достаточно адекватным сочетанием цены и качества. Так что неудивительно, что модель пользовалась спросом у россиян, пока еще была известна как Geely, а теперь она к тому же стала дешевле китайского «близнеца», остатки которого до сих пор можно найти у дилеров, ведь его продажи прекращены.

И еще вывод, которым мы хотим поделиться, чтобы не обнадеживать тех, кто уже пошел снимать деньги со счетов: Х50 хорош в городе и поездках на короткие расстояния. Его ареал ограничивают не самые выдающиеся возможности для перевозки грузов, отсутствие полного привода, большой расход топлива. Хотя, есть же канистра…