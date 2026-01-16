Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно подобрать Opel Zafira С с пробегом

Безальтернативный на российском рынке 7-местный однообъемник – это, конечно, Lada Largus.

Машина хорошая, но что, если поискать похожие варианты среди иномарок – на вторичном рынке? Этим и занялся эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев – и в новой статье «За рулем» собрал лучшие 7-местные минивэны с пробегом до 200 000 км и не дороже 1,5 млн рублей. Если вы тоже ищете себе именно такую машину, рекомендуем прочесть этот материал полностью, а тут приведем один из рассмотренных вариантов.

Это Opel Zafira С, он же известный ранее как Zafira Tourer, при длине кузова почти в 4,7 метра имеющий вполне «российский» для семейной машины клиренс в 160 мм и довольно-таки комфортный третий ряд сидений – или же багажник в 710 литров, если его сложить.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Зафиру третьего поколения продавали официально и даже частично собирали в России. До рестайлинга 2016 года называлась Zafira Tourer. Часть решений и сочетания агрегатов заимствованы у седанов Insignia и Astra. Цены – от 1 млн рублей.

Машин с добротным атмосферником 1.8 (125 л.с.) на удивление мало, и он исчез после рестайлинга. Все остальные двигатели сложны и не очень надежны: бензиновый турбо 1.4 (140 л.с.), дизели 1.6 и 2.0 – ворох капризов и болячек. Хотя жить можно и с ними, примерно до 250 тысяч км.

Два из трех гидроавтоматов (6Т40, 6Т45) c трудом выдерживают столько же. И лишь один (AF40 при дизеле 2.0) способен на 300 тысяч км. Лучшее же сочетание – младший дизель с механикой. И таких машин на вторичке добрая половина.