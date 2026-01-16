За год на каршеринге россияне преодолели расстояние до Марса и обратно

В 2025 году пользователи каршеринга «Ситидрайв» суммарно проехали гигантское расстояние — 577,8 миллиона километров. Как шутят в компании, этого хватило бы, чтобы 14,4 тысячи раз обогнуть Землю по экватору или совершить полноценный перелет до Марса и обратно.

© runews24.ru

Общее время, проведенное клиентами за рулем, составило 27,8 миллиона часов, что сравнимо с непрерывной поездкой, начатой еще в эпоху Древнего Египта, пишет ria.ru.

"Если бы за рулем находился один человек, он должен был бы начать свой путь еще в эпоху Древнего Египта, чтобы финишировать сегодня", - пояснили в сервисе.

Аналитики сервиса выделили самые протяженные маршруты. Рекордсменом стала поездка по тарифу «Путешествие» из Москвы в Тюмень и обратно длиной 5698 километров, которая заняла 13 дней. В топ-3 также вошли маршруты из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург и обратно и поездка из Санкт-Петербурга в Краснодарский край.

Самыми популярными автомобилями в разных классах стали Chery Tiggo 4, Geely Coolray и Audi A3, а среди электромобилей лидировал Volkswagen ID.4.