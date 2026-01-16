Как удалить наледь с лобового стекла без вреда для авто

Зимой, в мороз и снегопад, многие водители сталкиваются с неприятной задачей очистки лобового стекла от наледи. Некоторые из них предпочитают предварительно прогревать не только двигатель, но и весь салон, надеясь, что это поможет избавиться от ледяной корки. Однако этот метод не всегда оказывается эффективным, и на стекле все равно может остаться лед, который трудно убрать быстро.

© Российская Газета

Специалисты портала "Автовзгляд" советуют начинать поездку с уже очищенным триплексом, чтобы обеспечить себе хорошую обзорность. Для ускорения процесса можно приобрести в магазине жесткие скребки любой ширины, которые эффективно удаляют лед. Но важно помнить, что при использовании такого инструмента существует риск повреждения уплотнительных резинок, лакокрасочного покрытия на боковых стойках и самого стекла.

Поэтому специалисты рекомендуют использовать более щадящие и безопасные методы. Один из них - это сначала смахнуть снег с водительской двери, затем войти в салон, запустить двигатель и включить обдув, а после этого заняться очисткой остальной машины и стекла. Другой способ - применение специальной автохимии для размораживания. Такие средства работают при температуре до 40 градусов мороза и способны быстро справиться как с тонким, так и с толстым слоем льда.

Кроме того, можно распылить размораживатель в форсунки стеклоомывателя, чтобы они не забились льдом и бесперебойно работали. Для предотвращения обмерзания стекла и замков рекомендуется заранее обработать их антиобледенителем.

Важно помнить, что использование горячей воды для растопки льда может привести к повреждению стекла из-за резкого перепада температур.

Независимо от выбранного метода, главное - не откладывать очистку стекла до начала поездки, так как хороший обзор является залогом безопасности на дороге.

Ранее "РГ" рассказывала о том, как не упасть в гололед и не сойти с трассы в метель.