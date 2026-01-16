Россияне могут получить китайские водительские права в приграничном Мишане
Российские туристы могут получить китайские временные права для управления автомобилем в приграничном городе Мишань. Оформить документ можно непосредственно в городской транспортной инспекции.
«Для оформления российскому туристу будет необходимо взять с собой паспорт гражданина РФ, российское водительское удостоверение, две фотографии на паспорт с белым фоном размером один дюйм и нотариально заверенный перевод российского водительского удостоверения на китайский язык», – пишет Biang.ru.
Нотариальный перевод прав можно выполнить как в любой конторе Мишаня, так и удаленно, заранее отправив скан документа. Этой услугой также занимаются российские туристические фирмы.
Полученные таким образом права позволят туристам свободно путешествовать на автомобиле в пределах городского района Мишань. Главным практическим вопросом пока остается доступность в городе аренды автомобилей для иностранцев.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Китае для российских туристов, въехавших по безвизовому режиму через пункт пропуска Суйфэньхэ, открылась возможность аренды автомобилей.