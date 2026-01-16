Автоэксперт назвал самый эффективный способ снизить расход топлива

Оптимальная скорость движения — это лучший способ сократить расходы на бензин при путешествиях. Об этом сообщил автоэксперт Вадим Гагарин.

Выбор правильной скорости зависит от характеристик транспортного средства, в частности мощности мотора и высоты кузова. Чем выше автомобиль, тем сильнее ухудшаются его аэродинамические качества, что увеличивает потребление топлива на большой скорости.

Производители автомобилей рекомендуют двигаться на трассе со скоростью около 90 километров в час для максимальной экономии горючего. Тем не менее, при движении по магистралям с высоким лимитом скорости (например, 130 километров в час) лучше придерживаться диапазона 110–130 километров в час. Превышение скорости на дороге ведет к значительному увеличению расхода топлива.

— Часто бывает, что разница в расходе при поездке на скорости 140 и 120 километров в час будет 20–25 процентов, — уточнил эксперт.

Автовладелец также должен учитывать объем бензобака своей машины. Некоторые водители предпочитают агрессивный стиль вождения, развивая высокие скорости на платных дорогах, однако забывают, что маленький бак требует частых остановок на заправках, что существенно замедляет поездку и увеличивает общие издержки, сообщает News.ru.

