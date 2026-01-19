Грозит ли подорожание запчастей в России в 2026 году

Рынок автозапчастей для премиальных автомобилей в России и странах СНГ (Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Bentley и другие) переживает этап трансформации. После резкого роста цен в 2024–2025 годах, вызванного логистическими сбоями, санкциями и валютными колебаниями, в 2026 году ожидается относительная стабилизация. Тем не менее ценовое давление на рынок сохранится, сообщает издание «За рулем».

По оценкам аналитиков, объем рынка увеличится на 10–12%. Основной рост будет обеспечен спросом на оригинальные комплектующие и качественные аналоги. Ключевыми драйверами остаются увеличение парка премиальных автомобилей (со средним возрастом 5–7 лет), активное внедрение цифровых сервисных решений и ужесточение стандартов безопасности.

Эксперты не прогнозируют снижения цен. В компании Brannor, специализирующейся на производстве тормозных систем, отмечают, что в 2026 году ожидается умеренный, но устойчивый рост стоимости автозапчастей на уровне 8–15%. Наиболее заметное подорожание затронет премиальные и высокотехнологичные компоненты, а рынок продолжит делиться на бюджетный сегмент и сегмент продвинутых решений, особенно в сфере тормозных систем.

Премиальные детали будут дорожать быстрее остальных. Так, стоимость тормозных дисков и колодок для BMW X7 и Porsche Cayenne может увеличиться на 12–20% на фоне дефицита легированных сплавов и высокой зависимости от импортных технологий.

Согласно данным Росстата и отраслевых исследований, в 2025 году спрос на комплектующие для автомобилей премиум-класса уже вырос на 25%. Развитие рынка сопровождается рядом устойчивых тенденций. В частности, сокращается количество случайных поставщиков — владельцы дорогих автомобилей все чаще выбирают проверенные бренды вместо минимальной цены.

Дополнительным фактором становится рост среднего возраста автопарка, что усиливает нагрузку на тормозные узлы и стимулирует спрос на более надежные решения и профессиональный подбор компонентов.

В 2026 году также ожидается усиление конкуренции между OEM-производителями (Brembo, ATE, TRW) и ведущими игроками aftermarket-сегмента (Ferodo, Textar, Pagid). Сегодня OEM-бренды контролируют около 60% рынка премиальных деталей за счет сертификации и интеграции с электронными системами автомобилей, однако их продукция может подорожать на 15–25% из-за логистических факторов. В свою очередь, aftermarket-производители делают ставку на оптимальное соотношение цены и качества, поэтому рост цен на их продукцию, по прогнозам, составит 10–12%.