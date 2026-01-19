Чем грозит применение зимних реагентов против гололеда

Рекордные снегопады в России вынуждают коммунальные службы использовать большое количество реагентов против гололедицы. Как при этом нанести минимальный ущерб окружающей среде? Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

© Российская Газета

Он напомнил, что многие годы самым распространенным и дешевым средством была обычная техническая соль - хлорид натрия. Но она эффективна только при слабых минусовых температурах. При сильном морозе ее приходиться смешивать с песком, увеличивая сцепление колес и подошв с поверхностью, даже не плавя лед.

Проблема вроде бы решена, но за это приходится "расплачиваться" весной, когда песок образует огромные тучи пыли и забивает ливневую канализацию. А техническая соль, накапливаясь в почве по обочинам дорог, приводит к ее засолению, что нередко становится причиной гибели зеленых насаждений, говорит эксперт.

Сегодня химическая промышленность предлагает различные альтернативы, например хлориды магния, кальция. У каждого свои плюсы и минусы, но у всех солевых реагентов есть главный недостаток: талый раствор образует на асфальте скользкую пленку, из-за чего ухудшается сцепление шин автомобиля с дорогой и может увеличиваться аварийность.

"В крупных городах чаще всего используются многокомпонентные реагенты, куда помимо солей входят специальные присадки - ингибиторы коррозии для защиты металлов, добавки для снижения воздействия на почву и растительность, а также мраморная или гранитная крошка мелкой фракции для немедленного улучшения сцепления", - объяснил Дорохов "Газете.Ru".

По его словам, такие составы помогают коммунальщикам быстро и успешно очищать город даже от сильнейших снегопадов, но, как и любая "химия", они имеют негативные эффекты. Поэтому надо строго соблюдать все правила их применения. Ключевой момент - строго расписанная во всех инструкциях уборка образовавшейся снежно-ледяной каши после такой обработки.