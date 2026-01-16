Автоэксперт рассказал, как долго машина может простоять под снегом без последствий

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что длительность безопасного пребывания машины под снегом зависит от коррозионной стойкости.

«Если, например, это какие-то машины с хорошо оцинкованными кузовами, ну стоят они в снегу и стоят. Другое дело, что от длительного пребывания на улице без движения машина деградирует с точки зрения кондиционности материалов», — заявил специалист в беседе с aif.ru.

По словам Попова, автомобиль наиболее подвержен коррозии в переходные периоды осенью и весной.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр предупредил автомобилистов, что попытки выбраться из сугроба методом пробуксовки могут привести к серьёзным повреждениям транспортного средства.