Автоэксперт рассказал, как долго машина может простоять под снегом без последствий

RT на русском

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что длительность безопасного пребывания машины под снегом зависит от коррозионной стойкости.

Автоэксперт рассказал, как долго машина может простоять под снегом без последствий
© РИА Новости
«Если, например, это какие-то машины с хорошо оцинкованными кузовами, ну стоят они в снегу и стоят. Другое дело, что от длительного пребывания на улице без движения машина деградирует с точки зрения кондиционности материалов», — заявил специалист в беседе с aif.ru.

По словам Попова, автомобиль наиболее подвержен коррозии в переходные периоды осенью и весной.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр предупредил автомобилистов, что попытки выбраться из сугроба методом пробуксовки могут привести к серьёзным повреждениям транспортного средства.