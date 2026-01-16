Автоэксперт посоветовал включать круиз-контроль для экономии топлива на трассе

Автоэксперт Пётр Баканов выразил мнение, что во время поездки по ровной и пустой платной трассе можно включить круиз-контроль для экономии топлива.

В беседе с NEWS.ru он заявил, что круиз-контроль поддерживает установленную скорость на стабильном уровне, а мотор работает с оптимальными оборотами.

«Особенно эффективен круиз-контроль на трассах, где нет резких подъёмов или спусков», — считает Баканов.

Как пояснил эксперт, любая фаза разгона требует много топлива.

