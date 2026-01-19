Названы десять автомобилей, выпускающиеся много лет

Автомобильная индустрия привыкла к быстрой смене линейки моделей, но некоторым из них удавалось закрепиться в истории и оставаться на конвейере десятилетиями.

Autonews назвал 10 самых интересных автомобилей, чей производственный путь растянулся на долгие годы.

Ford Model T выпускался 19 лет с 1908–го. Эта модель была крайне просто без сложных инженерных решений и дорогих материалов, что сделало ее доступной для широкой аудитории. В 1917-м новый Model T стоил около 500 долларов. За 19 лет в 12 странах было выпущено более 15 миллионов таких автомобилей.

Range Rover оставался на конвейере 26 лет. Автомобиль обладал повышенной проходимостью и комфортом. Однако со временем Range Rover уходил в премиальный сегмент, а после выхода на американский рынок в 1987 году стал символом достатка. Всего было выпущено 317,6 тысячи машин первого поколения.

История Suzuki Jimny началась в 1970-х, третье поколение которого стало рекордным по продолжительности выпуска. Моторы в этих авто были скромными — от 65 до 86 лошадиных сил, но на практике это не сказалось на популярности. Малый вес, короткая база и понижающая передача давали Jimny возможность справляться почти с любым бездорожьем. За 20 лет было продано около миллиона машин третьего поколения.

Peugeot 206 выпускают с 1998-го. Он стал мировым хитом благодаря приятному дизайну и доступности. Модель предлагалась в разных вариантах — от хэтчбеков до универсала SW, седана и даже кабриолета. Производство было развернуто в нескольких регионах мира, а суммарный тираж превысил 10 миллионов экземпляров. Основные рынки — Европа и Латинская Америка.

Toyota Land Cruiser 70 Series с 1984-го нужен там, где нет ни асфальта, ни дилеров, ни сервисов. Линейка включает двух- и четырехдверные версии, а также пикапы. Машины собирают в Португалии только для экспорта — в основном в Африку и страны Ближнего Востока.

Lada 2105 была популярна 30 лет. Авто представляет собой модернизированный ВАЗ-2101 с более строгим дизайном. «Пятерку» активно экспортировали под именем Lada Riva. Тираж 2105 превысил два миллиона машин.

Mercedes-Benz G-Class в 1979–м позиционировался как утилитарный военный внедорожник, но со временем превратился в один из самых статусных автомобилей. Классическая версия (серия W463) продержалась на конвейере до 2017 года.

ВАЗ-2121 / Lada Niva / Lada 4×4 в 1977-м проектировали как компактный, неприхотливый внедорожник. Небольшие размеры и относительно доступная цена быстро сделали ее популярной в Советском Союзе и других странах. Производство модели продолжается до сих пор — почти полвека спустя после дебюта.

Volkswagen Type 2 выпускали 64 года, а появился он почти случайно: голландский импортер предложил запустить в серию простой служебный фургон для перевозки деталей по территории завода в немецком Вольфсбурге. Со временем в Европе Type 2 стал универсальной рабочей машиной. Общий тираж превысил 10 миллионов экземпляров.

Volkswagen Beetle стал рекордсменом по продолжительности выпуска. Он разрабатывался в конце 1930-х как «народный автомобиль» для немцев. Послевоенной Европе нужен был простой и дешевый транспорт, и Beetle идеально подходил под этот запрос. Конец истории «Жука» определили экологические требования. Производство в Мексике завершилось в 2003-м выпуском серии Última Edición. За все время было собрано более 21 миллиона автомобилей минимум в 15 странах мира.

