Названы поломки, которые возникнут из-за пробуксовки машины в снегу

Эксперт Хайцеэр перечислил три неисправности автомобиля из-за пробуксовки в снегу

Пробуксовка автомобиля при попытке выехать из снегового сугроба ведет к поломке автоматической трансмиссии, повреждению лакокрасочного покрытия и возможному перегреву двигателя, сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

Ян Хайцеэр, вице-президент «Национального автомобильного союза»:

– Прежде всего роботизированная коробка передач не выдерживает пробуксовку, она перегревается и потом работает некорректно. Пробуксовка вредна и для других типов автоматических трансмиссий.

В гидромеханических автоматах это больше всего касается современных многоступенчатых моделей, которые легко перегреваются при буксовании, подчеркнул Хайцеэр.

Повреждения возникают и из-за того, что при выезде из сугроба машина движется взад и вперед, постепенно всё глубже проваливаясь в снег.

Колёса ходят в колее, а лед царапает кузов, выступая абразивом и портя лакокрасочное покрытие.

Также возможно перегревание двигателя, но только если система охлаждения уже нарушена, добавил специалист.

