Машина заглохла на автомагистрали — что делать?
«Автодор» разъяснил порядок действий при поломке машины на автомагистрали
Государственная компания «Автодор» опубликовала в соцсетях памятку о том, что следует делать, если машина сломалась на автостраде.
Если вы сломались на автомагистрали и не можете двигаться дальше:
- включите аварийную сигнализацию
- наденьте светоотражающий жилет
- установите знак аварийной остановки
- перейдите за барьерное ограждение
- позвоните в службу аварийных комиссаров: *2323
Только после этого можно звонить в автосервис для консультации – у вас есть 15-20 минут до приезда комиссара, который поможет переместиться в безопасное место. В компании отмечают, что часто водители нарушают правильный порядок действий и остаются на автомагистрали, иногда вместе с пассажирами. Это запрещено и смертельно опасно, подчеркивают в «Автодоре».