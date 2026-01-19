Отзывные рекорды: почему новые автомобили так часто ломаются

Если вам кажется, что новинки автопрома становятся менее надёжны, то… вы абсолютно правы. Судя по отзывным кампаниям 2025 года, машины возвращаются производителю быстрее, чем владелец успевает снять плёнку с экрана. И нет, это не исключения. Это новая реальность.

Раньше автомобили отзывали в основном из-за проблем с рулевым управлением, тормозами или, скажем, подушками безопасности. Сегодня – из-за софта. Машина может ехать идеально, пока в одном из электронных блоков что-то не пойдёт не так, контроллер обидится, прошивка уйдёт в астрал, датчик увидит призрака – и вот производитель просит вас срочно приехать на бесплатное обновление ПО. Бесплатное, правда, только на бумаге. Ведь ваше время и нервы уже включены в счёт.

Так, в 2025 году в США зарегистрировано более 360 отзывных акций, охватывающих, по данным NHTSA, более 24,4 млн автомобилей. Ford перевыполнил план и провёл рекордные 152 реколла, затронув почти 12,9 млн машин – больше, чем следующие девять производителей в списке, вместе взятые. Даже Toyota, которая, как у нас принято считать, не ломается, отзывала 1,02 млн автомобилей из-за глюка в камере заднего вида и 591 тысячу машин из-за поломки цифровой приборной панели. Honda объявляла реколл для 250 тысяч Accord из-за потери мощности вследствие программной ошибки, а Stellantis попросил привезти к дилерам 1,2 млн автомобилей на перепрошивку софта.

Да, современный автомобиль – больше не железка. Это смартфон на колёсах, только без кнопки Reset. Тут перезагрузка может закончиться тем, что машина перестанет видеть какой-нибудь датчик, агрегат или саму себя. И чем умнее автомобиль, тем выше шанс, что однажды он вдруг решит пожить своей жизнью. Оно и понятно – производители спешат выйти на рынок, экономят на тестировании, а испытателями становятся сами покупатели.

Самое ироничное, что отзывные кампании подаются как благо. «Мы заботимся о вас», – говорят бренды, одновременно выпуская машины, которые без регулярных обновлений работают хуже, чем кнопочный телефон из нулевых.

Вывод простой, но, увы, неприятный: надёжность больше не включена по умолчанию. Её нужно ждать – желательно пару лет после старта модели. А раз автопром осваивает философию «сначала продать, потом исправить», то и реколл – больше не тревожный звонок. Теперь это стандартная функция автомобиля. Как подогрев сиденья, только греет она исключительно производителей.