Почему вернулся в моду советский подход к авторемонту

В сфере авторемонта наблюдается возрождение интереса к традиционным советским методам восстановления машин. И это не случайно.

За последние годы расходы на содержание, обслуживание и ремонт машин выросли. В поисках альтернативы автовладельцы, как и три десятилетия назад, обращаются к гаражным мастерам. А доски объявлений вновь заполняются предложениями о предоставлении услуг в этой сфере по бросовым ценам.

Эти гаражные мастера, чья популярность упала в 2000-х и 2010-х годах, сегодня вновь востребованы.

Они готовы ремонтировать узлы и агрегаты, а не заменять их новыми, проводить техническое обслуживание по более низким ценам, чем официальные дилеры. Многие другие виды работ также выполняются по более бюджетным расценкам. У них есть связи с авторазборками и скидки в крупных магазинах запчастей. Главный плюс таких мастерских, по мнению портала "Автовзгляд", кроется в том, что с ними можно торговаться и договариваться о рассрочке.

Официальные СТО не предлагают таких условий. А гаражные мастера готовы к компромиссам. Они не рекламируют себя и не ведут страницы в социальных сетях, но часто работают качественнее, чем крупные предприятия. Их бизнес построен на "сарафанном радио", а недовольный клиент может в одночасье свести на нет годами заработанную репутацию.

Найти такого мастера не очень сложно. Нужно лишь поговорить с друзьями, соседями по автостоянке или почитать форумы.

