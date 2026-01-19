Почему хозяин Ferrari за 16,5 млн долларов никогда не сядет за руль

Мир автомобильных торгов не перестает удивлять своими рекордами. На последнем аукционе Mecum в США был продан Ferrari Enzo 2003 года за рекордные 16,5 миллионов долларов. Этот автомобиль занял второе место по стоимости среди всех лотов аукциона, уступив лишь легендарному Ferrari 250 GTO Bianco Speciale 1962 года.

Всего с 2002 по 2004 год было выпущено всего 400 экземпляров Ferrari Enzo, и данный автомобиль имеет порядковый номер 108. Под его капотом скрывается мощный 6-литровый V12 двигатель, развивающий 651 лошадиную силу. Однако, несмотря на баснословную стоимость, новый владелец вряд ли когда-либо сядет за руль этого суперкара.

Для таких автомобилей владение - это не столько удовольствие от вождения, сколько инвестиция и демонстрация статуса. Ferrari Enzo обычно становятся экспонатами идеально оборудованных гаражей с климат-контролем, где каждая деталь продумана до мельчайших нюансов, а машина будет выполнять роль произведения искусства.

Покупатели таких суперкаров - это преимущественно люди, для которых важнее подчеркнуть свой статус и продемонстрировать коллекцию на закрытых мероприятиях и выставках. Пробег и идеально сохраненное состояние автомобиля играют ключевую роль.

С годами стоимость этих машин исключительно растет.

