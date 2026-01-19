Как определить класс автомобиля

Чтобы структурировать разнообразие моделей на автомобильном рынке, были придуманы различные классификации. К сожалению, единой системы группировки машин не существует: транспортные средства классифицируют по габаритам и объему двигателя, по мощности, по объему салона, по престижности и комфорту. «Лента.ру» объясняет, что значат латинские буквы классов авто, и называет самые популярные модели в каждом ценовом сегменте.

Что такое класс автомобиля?

Класс легкового автомобиля определяет принадлежность транспортного средства к той или иной группе по характерным признакам. Существует несколько классификаций.

Американская система разделения основана на определении габаритов и размеров внутреннего пространства автомобиля. Машины разделяются по показателям полезного объема салона. Так, мини-автомобили имеют объем до 85 кубических футов, субкомпактные и компактные автомобили — от 85 до 120 кубических футов соответственно, а полноразмерные автомобили имеют объем от 120 кубических футов и выше.

В Канаде тоже используется подобная система классификации, но с одним отличием — объем салона измеряется в литрах. В Китае легковые автомобили группируют по габаритам и объему двигателя. Системы классификации учитывают особенности местного рынка и запросы потребителей.

Европейская система основана на определении рыночного сегмента и ценовой категории, а также на комплектации автомобиля.

Европейская классификация автомобилей

Наиболее широко используемая и самая популярная классификация основана на европейской системе, которая была принята в 1999 году. Она используется и в России. В этой системе категории обозначены латинскими буквами — А, В, С и так далее в алфавитном порядке (не путать с заводскими внутренними индексами моделей немецкой компании Mercedes-Benz). Всего существует девять категорий. Иногда модели «выходят» за пределы своего класса, и в таких случаях им приписывается символ «+».

А: мини-автомобили;

B: небольшие городские автомобили;

C: низший средний класс, гольф-класс;

D: полноценный средний класс;

E: представительский или бизнес-класс;

F: роскошные и люксовые автомобили;

J: внедорожники;

M: многоцелевые автомобили, минивэны;

S: спортивные, высокопроизводительные модели.

A (Supermini)

Сверхкомпактный автомобиль для города (city car), длина которого не более 3,6 метра. Такие машины небольшого веса, маневренные и экономичные. Их слабые стороны — скромные проходимость, вместимость и динамические характеристики. Большая часть сити-каров — переднеприводные, переднемоторные хэтчбеки с двигателем объемом менее одного литра. Классические примеры:

Fiat 500; Chevrolet Spark; Volkswagen up!; Hyundai i10; Renault Twingo.

B (Mini)

Автомобиль небольшого размера с кузовом седан или хэтчбек длиной 3,7-4,0 метра. Машина более универсальна, чем сити-кар, так как пригодна для езды по трассе. Также она отличается большей вместительностью. Авто класса В относятся к бюджетным и стоят дешевле аналогичных по размеру моделей сегмента С, так как уступают им по комплектации. В пятерку таких авто входят:

Volkswagen Polo; Kia Rio; Renault Logan; Lada Kalina; Ford Fiesta.

C (Small family car)

Сегмент, также известный как «гольф-класс». Сюда относятся недорогие хэтчбеки, седаны и универсалы длиной 3,9-4,4 метра. Авто рассчитаны на четырех человек и небольшое количество багажа. К таким машинам относятся:

Toyota Corolla; Volkswagen Golf; Ford Focus; Skoda Octavia; Changan Alsvin.

D (Large family car)

Автомобили среднего ценового сегмента, их еще называют «семейными». Эта категория включает седаны, хэтчбеки и универсалы длиной 4,4-4,7 метра, вмещающие пять человек. У машин класса D просторный салон, вместительный багажник и мощный двигатель. Примеры:

Audi A4; BMW 3 Series; Mercedes-Benz C-Class; Hyundai Sonata; Chery Arrizo 8.

E (Executive car)

Престижное авто бизнес-класса длиной 4,6-5 метров. Седаны и универсалы с комфортабельным пятиместным салоном и отличными динамическими качествами. В пятерку популярных автомобилей этой категории входят:

Audi A6; BMW 5 Series; Mercedes-Benz E-Class; Toyota Camry; HongQi H5.

F (Luxury car)

К этой категории относятся самые большие и дорогие машины с дорогим салоном и мощным двигателем. Автомобили продаются с кузовом седан или лимузин длиной свыше пяти метров. В европейских странах это наименее популярный сегмент. К таким машинам относятся:

Mercedes-Benz S-Class; BMW 7 Series; Audi A8; Porsche Panamera; HongQi H9.

S (Sport car)

Все двухдверные автомобили с повышенными динамическими характеристиками. Существуют подкатегории Grand tourer (четырехместные переднемоторные люксовые спорткары), Supercar (заднемоторные спорткары высшей категории), Convertible (четырехместные кабриолеты) и Roadster (двухместные спорткары с открытым верхом). Примеры:

Ferrari 458 Italia; Porsche 911; Volkswagen Scirocco; Audi TT; Zeekr X.

M (Multi purpose car)

Автомобили большой вместимости, к которым относятся минивэны, компактвэны или микровэны. Обычно минивэны имеют однообъемный кузов с тремя рядами сидений, компактвэны и микровэны — компактные аналоги, разработанные на базе автомобилей сегментов С и В. Примеры авто M-класса:

Mercedes-Benz B-Class; Volkswagen Sharan; Mazda 5; Renault Scenic; BAIC BC301Z.

J (Sport utility car)

Категория легковых авто повышенной проходимости. К ней относятся внедорожники, кроссоверы и пикапы. Чаще всего они отличаются увеличенным дорожным просветом. Также такие машины имеют полный привод и универсальный кузов. Примеры:

BMW X6; Mercedes-Benz GLK; Audi Q3; Range Rover Classic; Haval H9.

Классификация автомобилей по престижности

В последние годы, после ухода с российского автомобильного рынка западных производителей, в РФ появилось много машин китайских брендов. В связи с этим в рейтинг каждого класса стали попадать и модели из Поднебесной. Рассмотрим ключевые характеристики каждой категории автомобилей и популярные у покупателей модели.

Экономкласс

Экономкласс — это самые доступные автомобили на рынке. Имеются все базовые функции, при этом использованы недорогие материалы отделки. Эти автомобили подходят для ежедневного использования в городских условиях. В основном к ним относятся российские машины, иномарки с низким расходом топлива (малолитражки), а также другие бюджетные варианты — как седаны и универсалы, так и внедорожники. В седанах моторный отсек и багажное отделение структурно разделены.

В 2025 году наиболее популярными у россиян автомобилями экономкласса были:

Lada Granta; Lada Vesta; Belgee X50; Geely Monjaro.

Средний класс (Middle Class)

Средний класс — более просторные и комфортабельные автомобили. Они часто оснащены дополнительными функциями и имеют более привлекательный дизайн. Это оптимальный вариант для тех, кто часто совершает долгие поездки и нуждается в дополнительном комфорте. В топ-5 авто среднего класса входят:

Toyota Camry; Hyundai Creta; Volkswagen Tiguan; KIA Sportage; EXEED LX.

Бизнес-класс

Автомобили, сочетающие в себе комфорт и для водителя, и для пассажира, а также высокую техническую оснащенность. Эти автомобили предлагают высокие уровни безопасности, в них применены передовые технологические решения. Рейтинг представительских автомобилей возглавили:

Volvo S80; Kia K5; Audi A8; Volkswagen Phaeton; HongQi H5.

Премиум-класс

Самый высокий уровень авто, который предлагает максимальный комфорт, роскошь и самые современные технологии. Машины отличаются качеством оснащения и, соответственно, высокой ценой. В пятерку типичных представителей премиум-класса входят:

BMW 5; BMW X5; Mercedes-Benz E-класса; Toyota Land Cruiser Prado; Zeekr 009.

Люксовые и экзотические автомобили

Модели от известных брендов с эксклюзивным дизайном и высочайшим качеством исполнения. Эти автомобили демонстрируют выдающиеся технические показатели и самые инновационные решения. В топ-5 наиболее популярных люксовых авто входят:

Lamborghini Urus; Bentley Bentayga; Rolls-Royce Cullinan; Bentley Continental GT; HongQi H9.

Экологические классы автомобилей

Экологические классы автомобилей определяются исходя из их уровня вредных выбросов и влияния на окружающую среду, с повышением класса растет эффективность использования топлива и чистота выхлопа.

Euro-0, был введен в большинстве стран Европы в 1988 году. Euro-1, введен в Европе в 1992 году. Euro-2, применяется с 1995 года. Euro-3, был введен в Евросоюзе в 1999 году. Euro-4, введен в Евросоюзе в 2005 году. Euro-5, введен с октября 2008 года. Euro-6, введен в 2015 году.

В беседе с «Лентой.ру» автоэксперт Андрей Осипов отметил, что автомобили классом ниже Euro-4 запрещено эксплуатировать на территории Евросоюза. «Все машины, официально продаваемые в Европе — в Германии, в Великобритании, во Франции — обязаны сейчас соответствовать экологическому классу Euro-6», — подчеркнул эксперт.

Как выбрать подходящий класс автомобиля

При выборе автомобиля автоэксперт рекомендовал отталкиваться от того, каким образом машина будет эксплуатироваться. По его словам, имеет смысл придерживаться рационального подхода, а внешний вид при выборе модели должен играть второстепенную роль.

Мы живем в России и часто сталкиваемся с не очень хорошими дорогами, продолжительными зимами. Сельскому жителю не актуальны купе на низкопрофильных шинах. Логичнее рассмотреть вариант полноприводного кроссовера, если позволяет бюджет Андрей Осипов автоэксперт

По словам Андрея Осипова, ассортимент новых автомобилей на российском рынке сильно сузился: покупателям приходится выбирать между «китайцами». За новый европейский или японский автомобиль приходится серьезно переплачивать, подчеркнул он.

«"Европейцы" продаются в России практически уже втрое дороже, чем в США, — уточнил специалист. — Я советую покупать подержанный европейский, японский или даже корейский автомобиль, а не новый китайский. На эти машины, согласно всем законам, будут производиться запчасти даже спустя 40 лет после того, как машина или модель будет снята с производства».

Впрочем, есть и альтернативное мнение. Автоэксперт Евгений Житнухин, наоборот, посоветовал читателям «Ленты.ру» покупать отечественные или китайские машины. Его аргументы — выгодное соотношение цены и качества, а также экономия на дальнейших расходах в процессе эксплуатации и отсутствие дефицита комплектующих.

Другие классификации автомобилей

Классификации автомобилей условны. В некоторых странах они привязаны к налогообложению.

Еще одна классификация легковых автомобилей разработана европейским комитетом по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) — она помогает сравнивать модели с точки зрения безопасности.