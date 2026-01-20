Дорожный знак «Остановка запрещена»: зона действия, штрафы и исключения

Большинство штрафов автомобилистам в России выписывается за превышение скорости, а на втором месте, согласно статистике, — штрафы за нарушение правил остановки. Эти правила регулируются знаком «Остановка запрещена». В рейтинге самых популярных знаков на российских дорогах он занимает четвертое место. «Лента.ру» рассказывает о действии знака «Остановка запрещена», а также о том, что будет, если игнорировать его требования.

Знак «Остановка запрещена»: как выглядит

Знак «Остановка запрещена» — это красный круг и Х-образный крест на синем фоне.

Знак появился в СССР в 1973 году, когда были приняты новые правила дорожного движения, значительно увеличившие количество дорожных символов. До этого момента остановку запрещал знак с косой красной линией, перечеркивающей синий фон, который сегодня известен как знак «Стоянка запрещена».

Чем различаются стоянка и остановка? Согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения: остановка — это прекращение движения менее чем на пять минут; если остановка связана с высадкой или посадкой пассажиров или погрузкой-выгрузкой грузов, то время остановки считается до окончания этого процесса; стоянка — это прекращение движения более чем на пять минут, если оно не связано с высадкой или посадкой пассажиров или погрузкой и выгрузкой грузов.

С 1 января 2026 года в России начал действовать ГОСТ Р 52290-2024. Он заменил аналогичный стандарт от 2002 года, который утверждал вид дорожных знаков. Изменения в ГОСТ утвердили два года назад, регионы могли вводить их досрочно. Так, новый стандарт предусматривает введение более 60 новых знаков и табличек. Но изменения не касаются знака 3.37 «Остановка запрещена».

Что обозначает и как действует

Знак «Остановка запрещена» по своему действию гораздо серьезнее, чем знак «Стоянка запрещена», поскольку он запрещает не только парковку, но и вообще любую остановку в зоне действия знака. Чаще всего знак, запрещающий остановку, ставят в исходном виде — без уточнений.

Знак «Остановка запрещена» начинает действовать от места установки и только на той стороне дороги, где он установлен

Действие знака прекращается:

после первого перекрестка;

с концом населенного пункта без перекрестков;

по окончании сплошной желтой линии на краю проезжей части или на бордюре;

при появлении знака «Р» на синем фоне, что означает парковку;

при появлении знака 3.31 «Конец всех ограничений» (белый круг, перечеркнутый серыми линиями).

История дорожных знаков Первая система дорожных знаков появилась в Древнем Риме в III веке до нашей эры — это были мильные столбы. На них обозначалось расстояние от Золотого столба, установленного в центре Рима. Позже эта система прижилась во всех европейских странах, в том числе и в России, где в XVI веке первые верстовые столбы появились на дороге из Москвы в царское село Коломенское. Долгое время верстовые столбы были единственными дорожными знаками. Изобретение автомобиля потребовало новых знаков. В 1903 году в Париже появились три таблички «Опасный поворот», «Неровная дорога» и «Крутой спуск». А к 1931 году, когда автомобили практически вытеснили гужевой транспорт с улиц городов, в Женеве были утверждены 26 европейских знаков различной формы и цвета, которые разделялись на предупреждающие, запрещающие и указательные. К конвенции присоединился и СССР. А вот США пошли по своему пути развития системы дорожных знаков, отдав предпочтение табличкам со словами. Единственным текстовым знаком, заимствованным Европой у Америки, стал знак STOP (движение без остановки запрещено), который в 1973 году появился и в СССР наряду со знаком «Остановка запрещена».

Бывает, что на мачте под знаком «Остановка запрещена» устанавливают уточняющие таблички, которые предоставляют дополнительную информацию:

стрелка с цифрами уточняет, на сколько метров действует запрет;

стрелка, указывающая вниз, обычно ставится на дублирующий знак в конце его действия и сообщает, что действие запрета распространяется до места его установки;

стрелка вверх и вниз напоминает, что действие знака распространяется и до, и после места его установки (если зона действия знака большая);

стрелка вправо или влево и цифры означают распространение запрета остановки и на прилегающих к дороге улицах;

табличка «Работает эвакуатор» означает, что в случае нарушения машину отвезут на штрафстоянку;

табличка с обозначением категорий транспорта означает, что запрет действует только для них;

табличка с машиной такси или другого транспорта и словом «кроме» означает, что указанный транспорт может останавливаться после знака;

перечеркнутое обозначение инвалида обозначает знак «кроме инвалидов»;

табличка с обозначением часов и дней недели конкретизирует время действия знака;

красная снежинка сверху обозначает выходные и праздничные дни;

два черных молоточка запрещают остановку только в рабочие дни.

Штрафы за нарушения

Нарушения могут фиксироваться как сотрудниками ГАИ, так и автоматическими системами фото- и видеонаблюдения.

В беседе с «Лентой.ру» управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» юрист Юрий Митин рассказал о наказаниях за нарушение требований правил остановки и стоянки.

«Минимум для нарушителей — это предупреждение инспектора ГАИ. Однако это редкость, и чаще всего на всей территории России будет наложен штраф», — рассказал юрист.

Штраф составит 2250 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — 4,5 тысячи.

Штраф может быть и выше:

если остановиться после знака с табличкой «только для инвалидов»;

если автомобиль не только нарушил требования знака, но и создал помехи для других;

если под знаком «Остановка запрещена» имеется табличка о немедленной эвакуации, то придется, помимо штрафа, оплатить еще и услуги эвакуатора и штрафстоянки. Сумма зависит от региона, например, в Москве это 8500 рублей.

Обжалование штрафа: история из жизни«Интересная правовая коллизия сложилась с петербургским водителем Сергеем Голюком, которому удалось оспорить назначенный штраф за парковку в зоне действия дорожного знака "Остановка запрещена" и отменить как постановление Комитета по транспорту Санкт-Петербурга о наложении штрафа, так и все судебные акты, вынесенные при рассмотрении поданных впоследствии им жалоб», — рассказал в беседе с «Лентой.ру» адвокат московской коллегии адвокатов «Адвокатская лига» Илья Бердников. Автомобилист припарковался не в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена», а на выезде с прилегающей территории между домами, расположенными на той же улице. Ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей (такие суммы были до 2025 года), при этом правонарушение было зафиксировано с применением работающего в автоматическом режиме специального технического средства. По словам юриста, петербуржец обжаловал постановление в суд, однако и районный суд, и Третий кассационный суд оставили его жалобы без удовлетворения. «В итоге автовладелец дошел до Верховного суда Российской Федерации, который указал, что требование знака "Остановка запрещена" с табличкой, показывающей, в каком направлении действуют требования знака, не распространяется на въезд и выезд с прилегающей к улице территории, которая не относится к проезжей части, где установлен знак», — раскрыл финал истории Бердников.

Исключения

Есть ситуации, когда остановка может быть разрешена, несмотря на наличие знака.

Остановиться под знаком «Остановка запрещена» разрешается: