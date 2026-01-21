Штрафы за пересечение сплошной в 2026 году: сумма, лишение прав, как оспорить

Пересечение сплошной линии разметки — одно из самых грубых нарушений правил дорожного движения. В прошлом году штрафы за него водителя могут лишить прав.

Виды сплошных линий разметки

Сплошной линией называют разметку, которая отделяет транспортные потоки и определяет направление движения автомобилей. Существуют разные виды таких линий.

По сроку действия

Разметка может быть постоянной или временной — в зависимости от цвета, которым она нанесена на дорожное полотно. Белая или желтая разметка действует постоянно, а красная или оранжевая наносится временно — обычно на период дорожных работ.

Если на дороге нанесены обе разметки, соблюдать нужно временную — она всегда в приоритете

По типу нанесения

Согласно ПДД, есть несколько типов линий разметки. Они могут быть одинарными или двойными, и каждая выполняет свою функцию. К сплошным, за пересечение которых может последовать наказание, относятся следующие виды линий.

1.1 — узкая сплошная линия. Эта линия разделяет полосы, предназначенные для движения в противоположных направлениях (например, на двухполосной дороге). Также ее используют, чтобы отделить две односторонние полосы в опасных местах на дорогах. Пересекать ее категорически запрещено.

1.2 — широкая сплошная линия. Эта линия обозначает край проезжей части дороги и отделяет проезжую часть от обочины. Пересекать ее можно только для остановки или стоянки на обочине, если это разрешено ПДД.

1.3 — двойная сплошная линия. Эта линия разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами движения. Пересекать ее категорически запрещено, объезд препятствия через двойную сплошную считается очень опасным маневром.

1.11 — сплошная линия, сопряженная с прерывистой. Выглядит как две полосы, одна из которых сплошная, а вторая — прерывистая. Пересекать такую разметку можно только в том случае, если автомобиль движется со стороны прерывистой линии. Пересечение со стороны сплошной линии запрещено.

Что считается пересечением сплошной линии

Пересечение сплошной линии разметки — одно из грубых нарушений ПДД. Правила обязывают водителя удерживать автомобиль в пределах своей полосы, поэтому даже наезд на сплошную линию сотрудники ГАИ расценивают как пересечение.

Нарушением ПДД также считается:

обгон по встречной полосе;

объезд препятствия по встречной полосе;

поворот налево или разворот через сплошную (в том числе выезд с прилегающей территории на основную дорогу);

срезание угла поворота при завершении маневра налево, если автомобиль оказывается на встречной полосе.

Когда можно пересекать сплошную линию

В исключительных случаях пересечение сплошной линии не является нарушением. К таким ситуациям относятся:

маневр на участке со знаком «Объезд препятствия слева» (если на дороге стоит неподвижный объект и установлен соответствующий знак, объезд слева с пересечением сплошной разрешен);

обгон тихоходного транспорта с красным треугольником с желтой или красной каймой (например, асфальтоукладчика);

крайняя необходимость — то есть единственный способ предотвратить ДТП (например, объезд неожиданно возникшего опасного препятствия).

В остальных случаях водителя ждет наказание за нарушение

Размеры штрафов за пересечение сплошной

Наказание за пересечение сплошной зависит от серьезности и вида нарушения, а также от способа его фиксации. Иногда можно отделаться только штрафом, но в некоторых случаях могут лишить водительских прав.

Как фиксируется пересечение сплошной? Нарушения, связанные с пересечением сплошной линии, фиксируются двумя основными способами: сотрудниками ГАИ, которые составляют протокол и постановление; автоматическими камерами фотовидеофиксации, способными фиксировать нарушение даже при плохой видимости разметки. Если инспектор выписал штраф на месте, его легко найти по уникальному номеру (УИН) в постановлении. Проверить можно на сайтах ГАИ, Paygibdd, «Автокод» (или раздел «Проверка и оплата штрафов» на mos.ru — для Москвы). При фиксации нарушения автоматическими камерами штраф отобразится в приложении «Госуслуги». Также проверить автомобиль на штрафы можно на официальном сайте Госавтоинспекции по госномеру и номеру свидетельства о регистрации (СТС).

Объезд препятствия

За выезд на полосу встречного движения при объезде препятствия предусмотрено административное наказание по части 3 статьи 12.15 КоАП в виде штрафа от 1500 до 2250 рублей.

За движение по обочине для объезда препятствия через сплошную, в соответствии с частью 1 статьи 12.15 КоАП, штраф составит 2250 рублей.

За выезд на автобусную полосу по статье 12.17 в Москве и Санкт-Петербурге грозит штраф в размере 4500 рублей, в других регионах — 2250 рублей.

За наезд на сплошную линию при объезде препятствия могут оштрафовать по одной из двух статей КоАП:

часть 1 статьи 12.15 — за нарушение правил расположения машины на дороге грозит штраф в размере 2250 рублей;

часть 1 статьи 12.16 — за несоблюдение предписанных разметкой правил могут оштрафовать на 750 рублей.

Обгон по встречной полосе

Если водитель выехал на встречную полосу, чтобы обогнать движущийся перед ним автомобиль, наказание будет серьезнее, чем при объезде препятствия. Все зависит от того, как было зафиксировано нарушение:

инспектором ГАИ — в соответствии с 4 частью статьи 12.15 КоАП, водителю грозит штраф в размере 7500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Наказание выберет суд, рассмотрев конкретную ситуацию;

камерой — штраф в размере 7500 рублей.

Такое же наказание грозит за выезд на обочину для обгона.

Наезд на полосу могут посчитать ее пересечением, за что предусмотрена та же ответственность

В соответствии с частью 5 статьи 12.15, в случае повторного нарушения степень наказания также зависит от способа фиксации:

если нарушение заметил инспектор ГАИ — лишение прав на один год;

если нарушение фиксируется камерой — штраф в размере 7500 рублей.

Если уже лишенный прав за это нарушение водитель вновь попадется на пересечении сплошной при обгоне, ему грозит ответственность по части 1 статьи 264.2 Уголовного кодекса:

штраф от 200 до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от одного до двух лет;

принудительные работы на два года или обязательные работы на срок до 480 часов;

лишение свободы на срок до двух лет.

Каждое наказание сопровождается лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Уголовная ответственность водителю грозит только в том случае, если его остановят сотрудники ГАИ. Если нарушение фиксируется камерой, то водитель отделается штрафом

Если же водитель с судимостью за такое нарушение совершит его вновь, по части 2 статьи 264.2 УК РФ его ждет:

штраф от 300 до 500 тысяч;

от двух до шести лет исправительных или до трех лет принудительных работ;

ограничение или лишение свободы — до трех лет.

Занимать определенные должности при этом будет запрещено на срок до шести лет.

Поворот налево через сплошную

Штраф за поворот или разворот через сплошную линию разметки прописан в части 2 статьи 12.16 КоАП. В 2025 году его размер составляет от 1000 до 2250 рублей.

Как обжаловать штраф

Водитель имеет право обжаловать постановление о штрафе. Шансы на успешное обжалование значительно возрастают при наличии убедительной доказательной базы. Как рассказала «Ленте.ру» адвокат Калужской городской коллегии адвокатов Ксения Мосина, основаниями для обжалования считаются:

нечитаемость или отсутствие разметки (фото и видео с места нарушения); нарушение процедуры оформления (в документах, например, неверно указаны дата, время, номер машины; протокол составлен и подписан разными инспекторами); доказательства крайней необходимости (запись с видеорегистратора, свидетельские показания).

Как рассказала «Ленте.ру» эксперт по продукту «Штрафы» компании «Передовые платежные решения» Галина Андросенко, для обжалования штрафа или смягчения наказания в виде лишения прав нужно подать заявление в ГАИ или районный суд. На это у водителя есть десять суток с момента получения постановления о нарушении.

Шансы на обжалование выше, если нарушение вызвала ситуация крайней необходимости, которую можно доказать, например, с помощью:

видеозаписи или средств фотофиксации, которые подтвердят законность маневра; свидетельских показаний; официальных бумаг, подтверждающих чрезвычайность ситуации (например, протокол ДТП, случившегося перед тем, как ваш автомобиль проехал по дороге).

Как оплатить штраф

По закону уплатить административный штраф нужно течение 60 дней после того, как постановление вступило в силу. Иначе его удвоят (увеличение составит не менее 1000 рублей).

Скидка за быструю оплату штрафа (в первые 30 дней) составляет 25 процентов

Оплатить штраф можно онлайн, воспользовавшись:

сервисом «Госуслуги»;

приложением для проверки штрафов;

банковским приложением или терминалом.

Также можно оплатить штраф лично, посетив отделение банка или ГАИ.