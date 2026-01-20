Автоэксперты объяснили массовую блокировку двигателей BMW и Porsche

Сбои охранных систем в автомобилях Porsche и BMW 2013-2019 годов выпуска объясняются отключением в России технологий 3G, вместе с тем программу легко можно перепрошить на любом профильном автосервисе. Об этом НСН заявил автоэксперт Андрей Ломанов.

В России зафиксирована вторая волна удаленной блокировки двигателей автомобилей Porsche и BMW, выпущенных в 2013-2019 годах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По словам владельцев, их машины глохнут посреди дороги, после чего требуется дорогостоящая эвакуация и перепрошивка программного обеспечения. По данным сервисных центров, в автомобилях активируется система безопасности из-за помех от средств радиоэлектронной борьбы с дронами. По мнению Ломанова, причина кроется в отказе России от технологии 3G.

«Сбои охранных систем идут совершенно по другой причине. В них используются технологии 3G. Как только в России 3G начали отключать, началась паника. Никаких уникальных систем нет, программа легко перепрошивается на любом сервисе, на котором есть соответствующее оборудование. Даже есть способ на сутки “сбросить” аккумулятор, настройки вернутся к заводским параметрам. Старые системы просто начинают глючить из-за перехода на более современные системы, не более того. Системы всех автомобилей, выпущенных не ранее 2020-2021 годов, ориентированы на 5G, поэтому они не замечают отключений. У более старых автомобилей все зависит от комплектации», — сказал Ломанов.

В свою очередь автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил в разговоре с НСН, что ремонт следует проводить у официальных дилеров, которые по-прежнему работают в России.

«Надо ехать к официальному дилеру и каким-то образом перепрошивать систему. Как правило, они работают и занимаются главным образом обслуживанием автомобилей», — подытожил он.

