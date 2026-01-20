Куда можно спрятать ключ от секреток

Читатель «За рулем» доработал штатный органайзер для хранения ключа от секреток

Чтобы ключ от секреток не катался по багажному отделению, не гремел и не терялся, организовал для него место в штатном органайзере.

Для размещения ключа нужно выбрать место, достаточное по толщине, чтобы отверстие не получилось сквозным. Подходящим сверлом (лучше перьевым) или острым ножом вырезаем углубление. Диаметр лучше сделать чуть меньше, чтобы ключ вставлялся плотно и не выпадал. Верхнюю часть ключа можно покрасить в цвет органайзера – так он станет незаметным в полумраке багажника. С. Захаров, г. Екатеринбург

