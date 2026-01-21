Как избежать аварии с дикими животными на дороге

В министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса разъяснили порядок возмещения ущерба при столкновении с дикими животными и дали рекомендации, как избежать аварий.

© Vse42.ru

Столкновение с диким животным на дороге может повлечь серьезный материальный ущерб для водителя. В Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса напомнили, что за сбитую на трассе косулю водителю придется возместить 40 тысяч рублей. Сумма в 120 тысяч рублей, о которой часто говорят, взыскивается только в случае доказанной незаконной охоты, а не при ДТП.

Как пояснили в ведомстве, выход животных на дороги – естественный процесс. Копытные следуют по историческим путям миграции, которые существовали задолго до появления автомобильных трасс. Полностью исключить их появление на дорогах невозможно, поэтому ответственность за безопасность ложится и на автомобилистов.

Для предупреждения водителей на дорогах общего пользования региона установлены специальные знаки "Дикие животные". Ведомство также публикует правила поведения при их виде: снижать скорость, особенно в темное время суток, в туман и дождь, когда животные наиболее активны, внимательно следить за обочинами, не использовать дальний свет фар, чтобы не ослепить животное, избегать резких маневров, не сигналить и не "моргать" фарами, чтобы не спровоцировать панику у животного, после того как животное ушло с дороги, не трогаться сразу.

Если вы сбили дикое животное на трассе, то необходимо сообщить на "прямую линию" министерства по номерам телефонов 8-800-100-94-00, +7(3842)54-04-14 .