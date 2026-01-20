Что нельзя делать с авто зимой, но делают почти все

Зимой автомобиль становится особенно чувствительным к привычкам водителя. То, что летом кажется мелочью, в мороз легко оборачивается поломкой, лишними расходами или опасной ситуацией на дороге. Холод влияет буквально на все - от аккумулятора и шин до стекол и подвески. И большинство типичных ошибок повторяются из года в год. Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

© Российская Газета