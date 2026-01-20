Эксперт Ожогин рассказал, что нельзя делать с авто зимой, но делают почти все
Зимой автомобиль становится особенно чувствительным к привычкам водителя. То, что летом кажется мелочью, в мороз легко оборачивается поломкой, лишними расходами или опасной ситуацией на дороге. Холод влияет буквально на все - от аккумулятора и шин до стекол и подвески. И большинство типичных ошибок повторяются из года в год. Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.
"Одна из самых распространенных привычек - долго прогревать машину на месте. Многие считают, что 10-15 минут холостого хода спасают двигатель, но для современных автомобилей это не так. Масло действительно должно разойтись по системе, но на это хватает полуминуты. Гораздо полезнее начать движение спокойно, без резких ускорений, чем стоять во дворе с работающим мотором, тратя топливо и изнашивая двигатель.Еще одна ошибка - резкий старт на холодной машине. Даже если мотор завелся легко, все узлы и жидкости остаются холодными. Коробка передач, подвеска, резина - все работает в "жестком" режиме. Агрессивная езда в первые километры зимой ускоряет износ и повышает риск потери сцепления, особенно на скользкой дороге.Многие забывают про давление в шинах. С понижением температуры воздух сжимается, и колеса постепенно "спускают" без всякого прокола. Машина становится менее устойчивой, хуже тормозит и охотнее уходит в занос. Зимой давление стоит проверять регулярно, а не ждать, когда загорится индикатор.Аккумулятор - еще одно слабое место холодного сезона. В мороз ему сложнее отдавать ток, а стартеру, наоборот, нужно больше энергии. В итоге батарея, которая осенью казалась "нормальной", зимой внезапно отказывается работать. Игнорировать аккумулятор до первого отказа - плохая стратегия: профилактика и проверка заранее часто спасают от утреннего коллапса.Отдельная категория зимних ошибок - попытки быстро разморозить автомобиль. Кипяток на лобовое стекло выглядит как быстрый выход, но резкий перепад температур может привести к трещинам. То же самое касается включения дворников, если они примерзли: в лучшем случае пострадают резинки, в худшем - механизм. Безопаснее дать стеклу оттаять штатным обдувом и аккуратно убрать лёд вручную.Многие зимой выезжают, очистив лишь небольшой участок стекла. Снег на крыше и капоте кажется безобидным, пока на скорости он не слетает на лобовое стекло или не летит в машину сзади. Полная очистка авто перед поездкой - это не вопрос аккуратности, а вопрос безопасности.Наконец, зимой часто забывают о базовых мелочах: ездят с почти пустым баком, не следят за выхлопной трубой при стоянке в снегу, не держат в машине щетку или лопатку. В холодный сезон такие мелочи могут повлиять на то, как закончится поездка: спокойно или превратится в проблему.Зима не требует от водителя героизма или сложных ритуалов. Она требует внимания и дисциплины. Спокойный старт, регулярные проверки и несколько лишних минут на уход за машиной позволяют пережить холодный сезон без лишних затрат и неприятных сюрпризов", - отметил специалист.