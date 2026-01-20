Владельца непоставленной на учет машины могут обязать уплатить коммерческий утильсбор

В декабре и январе в России сильно выросли ставки утильсбора. За некоторые машины придется доплачивать более миллиона, хотя льготные ставки для машин под личное использование сохранились. Однако промедление в постановке на учет нового авто может стоить огромной суммы, и речь не про штрафы.

Когда надо ставить машину на учет

По закону у владельца есть всего 10 дней с момента покупки автомобиля, чтобы поставить его на учет в ГИБДД. Отсчет начинается от даты в договоре купли-продажи или акте приема-передачи транспортного средства после получения в России.

«В этот период можно ездить без регистрации, но по истечении срока штраф за несвоевременную регистрацию составит 1500-2000 рублей», – объясняет автомобильный эксперт Михаил Ананьев.

Как пишет DvHUB, если затянуть процесс на год или дольше, начнутся серьезные проблемы.

После года без номеров могут присудить коммерческий утильсбор

Контролирующие органы могут расценить длительную задержку с регистрацией как доказательство того, что машину купили не для себя, а на перепродажу. А это означает автоматическое лишение льготного утильсбора для физических лиц.

Сбор пересчитают по коммерческим ставкам – без всяких скидок. Разница может составить сотни тысяч, а в случае с мощными или дорогими автомобилями – миллионы рублей доплаты.

Хотя сам факт отсутствия регистрации не всегда автоматически приводит к пересчету, на практике ГИБДД регулярно передает данные в Федеральную таможенную службу. Если машина не зарегистрирована на того, кто ее ввез, или если право собственности перешло к другому лицу до истечения 12 месяцев – таможня доначислит сбор до полного размера.

Ловушка в ЭПТС

Еще одна опасность – ошибки в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС), который выдают лаборатории после проверки автомобиля.

«При получении ЭПТС от лаборатории нужно проверить, чтобы вы как собственник были вписаны туда, иначе будут проблемы с постановкой на учет», – предупредил эксперт.

Весной 2025 года он столкнулся с такой проблемой: компания привезла во Владивосток из Китая машину, но клиент не забирал ее по личным причинам со стоянки год. А когда автомобиль все же решили поставить на учет, выяснилось, что ЭПТС недействителен, и поставить машину на учет невозможно.

Эксперт предупредил, что случаи ошибок в данных собственника в ЭПТС по его опыту допускают при прохождении китайскими машинами лабораторий. Он посоветовал людям внимательно проверять данные и сразу же требовать исправления.

Ранее сообщалось о том, что машины, которые вовремя не выходят с таможни, могут перейти в госсобственность.

Без пробега по России