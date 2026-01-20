Почему в России сложно найти оригинальные запчасти

В последние годы наблюдается тревожная тенденция к увеличению доли контрафактных комплектующих и расходных материалов на российском рынке автокомпонентов. По данным экспертов, этот показатель сегодня составляет 25-30%. В 2025 году он достиг 32% против 23% 2024 года.

© Российская Газета

Среди наиболее фальсифицируемых позиций специалисты называют тормозные колодки и диски. На их долю, по оценкам профильных аналитиков, приходится до 40% нелегального оборота в соответствующем сегменте.

Подделки данных компонентов без преувеличения смертельно опасны, ведь значительная часть ДТП в России напрямую связана с неисправными или неправильно установленными тормозными системами. В общей структуре причин аварий до 17% технических отказов, приводящих к ДТП, приходятся на поддельные или неисправные детали, включая тормозные компоненты.

Руководитель отдела продаж компании Brannor Кирилл Арзамазов в беседе с "Автовзглядом" отметил, что отдельную группу риска формируют неправильно установленные колодки и диски: нарушение допусков, невыдержанный момент затяжки, использование несовместимых комплектов приводит к перегреву, неравномерному износу и увеличению тормозного пути".

После бегства из РФ части западных автопроизводителей доля оригинальных компонентов на рынке иномарок снизилась до 20%. Дефицит и рост цен на запчасти стимулировали развитие альтернативных производителей и параллельного импорта.

"Рынок фактически перезапустился", - отмечает эксперт. Менее формализованный оборот, увеличение доли маркетплейсов и появление новых марок из Китая и Юго-Восточной Азии предоставляют сервисам больше возможностей, но также увеличивают нагрузку на экспертизу. Важно уметь различать надежные бренды с понятной инженерной концепцией от "одноразовых" поставщиков, ориентированных на снижение себестоимости за счет экономии на материалах.

Однако для тормозных компонентов контрафакт представляет опасность не только из-за отсутствия гарантий, но и из-за неконтролируемых характеристик трения, перегрева и износа, что напрямую влияет на тормозной путь и устойчивость автомобиля.

Эксперт настоятельно рекомендует автовладельцам быть бдительными и выбирать только проверенные и сертифицированные компоненты.

Ранее "РГ" рассказывала о том, почему в России вновь набирает популярность советский подход к ремонту машин.