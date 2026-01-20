Что грозит за езду на восстановленных дисках

Безопасно ли использовать колесные диски после ремонта сваркой, и если да, то на какой оси?

После попадания в яму водитель обнаружил трещины на ободах передних колес. Официальная продажа таких дисков больше не осуществляется, поэтому пришлось ремонтировать поврежденные с помощью сварки. Можно ли эксплуатировать машину с такими колесами?

В соответствии с пунктом 5.7 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, нельзя эксплуатировать автомобиль со следами устранения трещин дисков и ободьев колес сваркой.

За нарушение – предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.