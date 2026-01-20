Сколько нужно учиться на водительские права в 2026 году

С 1 марта 2027 года в России собираются изменить правила экзаменов на водительские права: практику придется сдавать в течение 60 дней после теории. Сейчас на это отводится полгода. Сам теоретический экзамен планируют ужесточить: например, запретить на нем всю электронику. Получение прав — обязательно условие, чтобы управлять транспортным средством легально. Для этого нужно заниматься в автошколе, которая поможет с теорией и элементарными навыками вождения. «Лента.ру» рассказывает, сколько времени это займет и можно ли сократить сроки обучения.

Сроки обучения по категориям прав

Категории в водительском удостоверении указывают на право его владельца управлять определенным видом транспорта, разъяснила по просьбе «Ленты.ру» пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр». Категорий в правах может быть несколько, а у особых профессионалов, например каскадеров, даже все из них.

Программа обучения будущих водителей прописана в Министерства просвещения. Там же закреплены минимальные сроки обучения для получения каждой категории прав.

Как правило, автошколы ставят в расписание четыре часа занятий по четыре раза в неделю. В таком темпе курс обучения длится 3 месяца (11-12 недель). Но он может растянуться или сократиться в зависимости от желания ученика.

Категория А

Права позволяют управлять мотоциклами с объемом двигателя более 125 кубических сантиметров (А1 — мото- и квадроциклы с двигателями менее 125 кубических сантиметров).

Для «автомата» нужно учиться минимум 128 часов, для «механики» — 130.

Категория В

Распространяется на легковые автомобили массой до 3,5 тонны и вместимостью до 8 человек (BE — легковые машины с прицепом). Обучение может длиться до полугода.

Минимальное время обучения:

«автомат» — 188 часов;

«механика» — 190 часов.

100 часов отводится на изучение теории, 88 или 90 часов — на практические занятия.

Категория С

Грузовики массой выше 3,5 тонны. (СЕ — грузовики с прицепом). Обучение длится от 242 часов.

Категория D

Можно управлять автобусами вместимостью больше восьми пассажиров (DЕ — автобусами-гармошками, то есть с прицепом от 750 килограммов). Обучение — от 294 часов.

Категория М

Права распространяются на минибайки, мопеды, мотороллеры и скутеры массой не более 350 килограммов с максимальной скоростью до 50 километров в час, объемом двигателя до 50 кубических сантиметров, мощностью до 4 киловатт.

Категория М открывается автоматически при получении прав любой другой категории.

Если учиться на категорию М отдельно, то минимальный возраст, с которого выдают такие права, — 16 лет. Минимальный срок обучения — 120 часов.

Сколько часов обучения для каждой категории прав: таблица

Это установленный законом минимум. В него входят предметы базового и специального цикла, теория и практика, а также квалификационный экзамен.

От чего зависит срок обучения

Опрошенные «Лентой.ру» эксперты назвали пять факторов, которые напрямую влияют на срок обучения вождению автомобиля:

категория прав (A, B, C, D, M);

форма обучения (дневная, вечерняя, частично дистанционная);

интенсивность занятий;

коробка передач («автомат» или «механика»);

индивидуальные способности.

«Для обучения теории и практике на самую популярную категорию B (легковые автомобили), конечно, потребуется меньше времени, чем на категорию С (грузовики) или D (автобусы), — считает автоинструктор с 40-летним стажем Павел Юдаев. — Дневная форма обучения несколько раз в неделю предпочтительней всех остальных, поскольку ученик еще не утомлен, у него хорошая реакция, а на дорогах в городе достаточно мало машин. Некоторые школы предлагают сжатый график обучения, например, выполнять дома теоретические занятия — изучать Правила дорожного движения самому. Это, конечно, ускоряет время, но чаще всего сказывается на знаниях. Учиться ездить с механической коробкой передач гораздо дольше, чем на "автомате", это тоже стоит учитывать. Ну и от индивидуальных способностей ученика сроки тоже зависят — не все рождаются Шумахерами».

По умолчанию сдача экзамена в ГАИ проходит на «механике», и водитель, который планирует ездить только на «автомате», должен подать специальную заявку. Позже в его правах сделают отметку АТ, которая означает, что владелец прав может ездить только на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).

Как сократить срок обучения

Побыстрее научиться водить можно, но уменьшить минимальное количество часов обучения не получится.

Эксперты «Ленты.ру» назвали три способа сократить срок обучения.

Сжать график. Можно заниматься более интенсивно, по более плотному графику. Например, взять отпуск или в студенческие каникулы учиться каждый день. Автошколы предлагают такие программы.

Теория онлайн. Чтобы не тратить время на дорогу до автошколы, можно пройти ее теоретический курс онлайн. Однако стоит учитывать, что ПДД написаны канцелярским языком, и без помощи опытного преподавателя в запутанных формулировках разобраться самостоятельно бывает сложновато. Практические занятия сократить нельзя, их проходят только очно.

Уже есть права. При наличии водительских прав другой категории переподготовка займет меньше времени. Теорию сдавать не придется, так как ГАИ полагает, что водитель с правами уже знает ПДД. При получении другой категории нужно лишь изучить тонкости нового вида транспорта на практике. Например, при наличии категории C получение категории B займет 60 часов.

Как учатся в автошколе

Пройти обучение можно в любой аккредитованной автошколе, причем лучше выбирать ее из списка Госавтоинспекции.

При выборе автошколы обратите внимание на квалификацию инструкторов, отзывы и процент успешной сдачи экзаменов в ГАИ

Выбрав учебное заведение, надо заключить с ним договор и оплатить услуги.

Стоимость обучения в автошколе на права категории В

По данным сервиса Москве будет стоить 14,9 тысячи рублей, самое дорогое — 80 тысяч рублей.

В среднем по регионам России в 2026 году средний ценник обучения на водительские права выглядит так:

Москва и Санкт-Петербург — 60 тысяч рублей;

республиканские и областные центры — 50 тысяч рублей;

прочие города — 30-40 тысяч рублей.

Некоторые автошколы предлагают пройти дополнительные часы вождения, что повышает вероятность успешно сдать практическую часть экзамена. Вот средняя стоимость одного часа дополнительных практических занятий в зависимости от региона:

Москва — 4 тысячи рублей;

Санкт-Петербург — 3 тысячи рублей;

республиканские и областные центры — 2-3 тысячи рублей;

прочие города — 1000-1200 рублей.

К этим суммам необходимо прибавить пошлину за выдачу водительского удостоверения: 4 тысячи рублей — за обычные права, 6 тысяч — за права в биометрией

Выучиться на права дешевле можно в автошколе небольшого города. Качество услуг там может быть даже выше, чем в столице.

Занятия в автошколе состоят из теоретической и практической частей. В теоретические занятия входит изучение:

Правил дорожного движения;

основ безопасности дорожного движения;

поведения в потоке машин;

устройства автомобиля;

принципов оказания первой медицинской помощи.

На практических занятиях ученик осваивает навыки вождения на площадке и на улицах под руководством инструктора. После завершения курса автошкола проводит внутренний экзамен, а затем направляет выпускника на экзамен в Госавтоинспекцию.

Экзамен на получение прав

Экзамены в Госавтоинспекции состоят из теории и практики. В теоретической части 20 вопросов, на которые надо ответить правильно.

После успешной сдачи теории наступает время экзамена по вождению. Он проходит только в «естественной среде» — на дорогах города. Водитель выполняет ряд маневров по команде инспектора ГАИ.

Каждое упражнение оценивают, за каждое нарушение начисляют определенное законом количество баллов. Например, проезд на красный свет, использование телефона или создание помехи на дороге оценивается в семь баллов и ведет к немедленному прекращению экзамена. Допустимо набрать до семи штрафных баллов — если превысить, придется все пересдавать заново.

Пересдавать экзамены разрешается каждые семь дней. Но стоит учесть два нюанса:

если есть три неудачные попытки, то пересдать экзамен можно только через месяц после последней;

срок действия документа, подтверждающего сданную теоретическую часть, — от трех до шести месяцев. После этого срока теорию придется сдавать заново.

После сдачи экзаменов в ГАИ и после предоставления необходимых документов вручают водительское удостоверение.

Что будет за езду без прав? В беседе с «Лентой.ру» управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин рассказал об ответственности за отсутствие у водителя удостоверения на право управления автомобилем. «Согласно статье 25 КоАП, управлять транспортным средством имеет право только лицо, имеющее удостоверение установленного образца и соответствующую категорию. Отсутствие прав грозит штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, дополнительным наказанием в виде обязательных работ или даже административным арестом. Если водитель лишен прав на управление автомобилем, то штраф выше — до 30 тысяч рублей, и опять-таки могут быть назначены общественные работы или применен административный арест», — отметил юрист. Чаще всего нарушителей выявляют, когда их на дороге останавливают сотрудники Госавтоинспекции. Они составляют протокол, в котором должны быть указаны: дата, время, место; данные нарушителя; суть нарушения. «Протокол подписывается нарушителем, ему выдается копия, а сам он отстраняется от управления автомобилем, который увозится на штрафстоянку, согласно статье 27.13 КоАП РФ. Вернуть его смогут только уполномоченные лица с правами и документами. Добавлю, что само по себе разовое нарушение по статье 12.7 КоАП РФ, то есть езда без прав, не мешает подавать документы на обучение и сдачу экзамена на их получение», — заключил Юрий Митин.

Что нужно для получения водительского удостоверения

Документов для получения прав на вождение автомобиля требуется немного:

паспорт гражданина РФ;

СНИЛС;

документ об обучении в автошколе;

три фотографии размером 3х4 сантиметров;

медицинская справка по форме 003-в/у;

справка об уплате госпошлины.

Действуют водительские права 10 лет с момента выдачи. Срок окончания указан на их лицевой стороне. По истечении срока действия прав их заменяют без прохождения экзаменов. Нужно лишь предоставить новую медицинскую справку по форме 003-в/у.