Автолюбителям рассказали, что обязательно нужно сделать, очищая машину от снега

При очистке машины от снега не стоит забывать о крыше.

Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

«Обязательно очистите всю крышу, капот и багажник. Если этого не сделать, снег с крыши при торможении съедет на лобовое стекло, создав аварийную ситуацию. А лед с крыши может слететь и попасть в вас или едущих сзади», — предупредил специалист.

Обязательно нужно очистить от снега выхлопную трубу, чтобы выхлопные газы не попали в салон, продолжил он. Кроме того, по его словам, важно удалить снег и наледь с фар, габаритных огней, повторителей и номеров. Это важно для собственной видимости и избежания штрафов.

Солдунов также посоветовал использовать для очистки стекол «незамерзайку» или специальный размораживатель. При этом ни в коем случае нельзя поливать окна и двери кипятком.

Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев до этого говорил, что автомобиль, который на протяжении долгого времени стоит в сугробе, может получить скрытые повреждения.