Китайские автомобили стали лучше приспособлены к российской зиме

Крупные китайские автопроизводители, работающие на российском рынке, за последние годы значительно улучшили адаптацию своих машин к зимним условиям. Об этом NEWS.ru рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов.

По его словам, многие модели китайских брендов по уровню зимней подготовки уже не уступают автомобилям японского и европейского производства. Эксперт уточнил, что обобщать всех производителей нельзя, поскольку подходы и степень адаптации различаются, однако большинство машин, выпускаемых и продаваемых официально, оснащены так называемым зимним пакетом.

Баканов отметил, что современные китайские автомобили, как правило, имеют антигравийную защиту, оцинкованные элементы кузова и другие решения, рассчитанные на эксплуатацию в холодном климате. При этом он напомнил, что еще два-три года назад на рынке встречались машины без какой-либо адаптации — с «летними» аккумуляторами и без систем подогрева.

Эксперт подчеркнул, что ситуация, характерная для 2022–2023 годов, сейчас в целом утратила актуальность. По его словам, проблемы с зимней эксплуатацией чаще возникают у неофициально ввезенных автомобилей, тогда как популярные бренды, представленные в России официально, подготовлены к холодам достаточно хорошо, передает «Радиоточка НСН».