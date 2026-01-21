Как растопить лед в бачке омывателя автомобиля

«За рулем» напомнил старый способ разморозки омывайки и оценил его безопасность

Чтобы приготовить незамерзайку, выдерживающую мороз до -20°C, надо в бачок стеклоомывателя высыпать упаковку соли. Получится дешевый вариант жидкости. Однако соль быстро приведет к ржавчине элементов кузова и повреждению деталей из алюминия.

Сначала соль ударит по насосу омывателя и датчику уровня жидкости, даже если они из нержавейки. Потом соль доберется до микротрещин лакокрасочного покрытия на стыке крыши и лобового стекла. Далее начнется коррозия кузова изнутри с дальнейшим проникновением ее в скрытые полости автомобиля.

Раствор с солью, стекая по лобовому стеклу, попадает в коробку воздухозаборника, а оттуда – в отопитель салона. Здесь же находятся электропроводы и моторчик дворников. Им такая среда тоже вредит. Далее соляной раствор просачивается под передние крылья, смешиваясь с грязью и присохшими листьями. В результате образуется агрессивная среда, которая ускоряет коррозию крыльев и брызговиков.

То есть, использование такой омывайки категорически не рекомендуется!

При этом соль отлично помогает растопить лед в бачке омывателя. Только после растворения льда ее надо срочно слить, потому что эта агрессивная жидкость опасна для автомобиля.

Как только лед растает, сразу же при помощи шланга с грушей слейте соляной раствор через горловину бачка омывателя. Затем промойте бачок, заполнив его чистой водой с добавлением небольшого количества незамерзающей жидкости. Процедуру следует повторить 2-3 раза.

Важно! Ни в коем случае не откачивайте соляной раствор через разбрызгиватели стеклоомывателя – это опасно для кузова и электрики автомобиля. Если насоса, как на фото, у вас нет, аккуратно снимите шланг подачи незамерзайки и осторожно слейте жидкость в заранее подготовленную емкость.

Помните, что слив соляного раствора в почву наносит непоправимый вред окружающей среде.