Названы проблемы одной из моделей Chery

Дорестайлинговый Chery Tiggo 4 (2018 — 2023) остается одним из наиболее бюджетных предложений марки на вторичном российском рынке. «Лента.ру» проанализировала мнения владельцев этой машины, опубликованные на портале Auto.ru. О недостатках модели будет полезно узнать автолюбителям, кто рассматривает покупку кроссовера с пробегом.

Один из владельцев по имени Евгений приобрел автомобиль в 2021 году, и уже спустя шесть месяцев потребовался гарантийный перекрас пятой двери из-за сколов на ребре между фонарями. Для улучшения комфорта ему пришлось дополнительно обработать антикоррозийным составом днище и скрытые полости, а также нанести шумоизоляционные материалы в багажнике и на полу салона из-за сильного шума от колесных арок. Он также отметил резкую работу роботизированной коробки передач. «Багажник маленький. Четыре колеса влезают только, если немного отпустить спинки задних кресел», — добавил мужчина.

Автовладелица Мария рассказала о серьезной технической неисправности. По ее словам, в машине отказал блок АБС, а также она отметила перегрев вариатора, который мог быть вызван установленной дополнительной защитой. После обращения в сервис проявилась задержка реакции на педаль акселератора до пяти секунд, а также невозможность разогнаться быстрее 140 километров в час. В дилерском центре сообщили о критическом состоянии коробки передач и предложили оставить автомобиль на ремонт.

«В итоге машину вернули в таком же состоянии. Сказали, что это их особенность. Все варианторы так себя ведут и могут лечь в любой момент. Посоветовали убить коробку совсем, пока машина на гарантии, чтобы ее заменили, а не чинили», — поделилась владелица кроссовера.

Артем Громов в первый месяц эксплуатации автомобиля столкнулся с постоянным сильным запотеванием левой части лобового стекла в сырую погоду, которое устраняется только включением обогрева. Через полтора года и 50 тысяч километров пробега на крышке багажника в зоне крепления декоративной накладки появились очаги коррозии. Спустя почти три года ржавчина на той же детали проступила снова, уже в двух точках, и вопрос решался по гарантии. Он также отметил периодические сбои в работе системы круиз-контроля, которая иногда переставала активироваться до полной перезагрузки двигателя.

Главным разочарованием автовладельца Романа стала динамика. Двигатель мощностью 113 лошадиных сил, по его мнению, обеспечивает недостаточные характеристики для уверенного движения, особенно при обгоне на трассе. Также ему не понравилась работа механической коробки передач, которая доставляла неудобства. В течение года на передних элементах кузова появилось множество сколов лакокрасочного покрытия. В итоге он охарактеризовал Chery Tiggo 4 как автомобиль со спорными качествами.